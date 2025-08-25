捕風追影︱成龍爆七小福成員戲份被全刪︰叫導演一定留番兩個鏡頭

中港合拍警匪動作電影《捕風追影》，由成龍、梁家輝、張子楓、此沙、文俊輝@SEVENTEEN等主演，今日（24日）於澳門舉行首映禮。《捕風追影》導演楊子攜同成龍、梁家輝等演員出席，親身與港澳觀眾謝票見面，並於首映禮上接受傳媒訪問。成龍於首映禮後接受訪問時，談到近十多年一直未有在香港拍電影，但卻表示完成手上的計劃後，打算返港拍攝，更會與奧斯卡影后再度同框！

成龍、梁家輝、文俊輝（右一）與周政杰一同出席《捕風追影》港澳首映禮。（莫匡堯 攝）

成龍出席《捕風追影》澳門首映禮。（莫匡堯 攝）

梁家輝出席《捕風追影》澳門首映禮。（莫匡堯 攝）

成龍與梁家輝兩大前輩一出場便攬頭攬頸。（莫匡堯 攝）

成龍與梁家輝兩大前輩一出場便攬頭攬頸。（莫匡堯 攝）

成龍、梁家輝、文俊輝（右二）、周政杰（左一）與導演楊子（右一）一同出席《捕風追影》澳門首映禮。（莫匡堯 攝）

成龍談到《捕風追影》劇情時，透露一位同為「七小福」的重要演員戲份，竟被全段剪走：「元秋嗰場冇咗㗎！成場冇咗，我叫導演一定要保留返入屋摀住佢個嘴、話警察做嘢呢兩個鏡頭。」表示原本元秋戲份更詳盡完整：「一般一套戲有2、3000個鏡頭，我哋拍咗5000個鏡頭，剪咗千幾個！」亦表示有許多精彩演出，包括周政杰在基地中挨打的完整場面，均被忍痛剪走。

成龍向導演堅持保留元秋的兩個重要鏡頭。（莫匡堯 攝）

多年未有返港拍戲，成龍表示入行初期已耗盡靈感：「香港好多嘢都拍晒，諗唔到故仔可以拍！所以諗一個警察去到外地會點呢？就好多靈感撞出嚟。（如果在啟德體育園場館？）有故仔就得，香港好多大廈都唔畀拍，我去外國指住邊棟大廈人哋都畀，（澳洲）歌劇院唔畀人上去，但畀我上去拍、畀我喺上面炸！」梁家輝表示啟德場館作為新香港地標，推介成龍大哥一試，成龍則表示毫不容易：「香港會展問佢借幾多次都唔畀，係我見到董伯伯（董建華），佢話『咩呀？等我同佢講！』先畀我喺上面拍《新警察故事》！」

成龍自爆當年《新警察故事》得到特首董建華幫助下，才能在會展頂部拍攝。（莫匡堯 攝）

至於接下來的新作，成龍表示手上計劃拍攝電影包括海外及中國電影，更透露稍後更有機會返港拍戲：「有一部如果得會拉大隊返香港拍，戲名未講得，會搵楊紫瓊！」

成龍表示下一部香港電影會請楊紫瓊同框。（莫匡堯 攝）

早前，成龍於瑞士「盧卡諾影展」獲頒終身成就金豹獎，享受歡呼與掌聲後，成龍感嘆地表示：「今年入行64年，估唔到以前嘅付出、傷痛、堅持，幾十年後得到回報。如果以前拍戲是旦，今日就冇咁嘅成就。」表示不少影迷至今仍會提起《A計劃》、《醉拳》、《蛇形刁手》等經典早前作品，嘆指：「覺得當年斷手斷腳都係值得嘅。我成日同佢哋講，多謝二三十歲時自己嘅努力，否則今天就會後悔。」

成龍感嘆數十年前的努力，至今仍有回報。（莫匡堯 攝）

成龍早前到瑞士，出席盧卡諾電影節（Locarno Film Festival）獲頒「終身成就獎」榮譽金豹獎，以表揚在電影界的貢獻，他透露亦順道到英國探望為Marvel電影工作中的成家班︰「去倫敦開會，同埋去探班，我成家班拍緊《蜘蛛俠》，係成家班做動作導演，去睇佢哋綵排，個導演見到我即刻手騰腳震，等佢知道成班家其實係我啲人！」果然成龍大哥的影響力遍及全球，國際影壇的後輩均對他非常仰慕與敬畏！