給愛麗絲︱太保隔六年再擔港片男主角　美麗都大廈取景滿港式情懷

香港電影《給愛麗絲》（For Alice）由首度執導演筒的周鑫榮執導，《叔·叔》金像影帝太保與新晉演員蘇子茵（Kuku）領銜主演，邵仲衡、黃柏文及李蕙敏聯合演出。電影講述一段發生在尖沙咀美麗都大廈的動人故事，探討孤獨與救贖的主題。太保不單以精湛演技加持電影，更以實際行動支持新導演，提攜後輩。

（《給愛麗絲》電影劇照）

繼《叔·叔》封帝後，太保相隔六年再擔任港片男主角，今次在《給愛麗絲》中，太保以細膩表演詮釋男主角「爽哥」的內心世界，令人動容，更率先被海外影評人讚譽其「滿是故事的臉」為電影中溫情的靈魂。被問到如何被新導演打動演出，太保表示：「新導演有創意、有熱情，他們是香港電影未來的希望。我希望用自己的經驗，幫助他們把好故事說得更好。」

（《給愛麗絲》電影劇照）

太保毫無保留的支持，成為新生代電影人的「定海神針」，而《給愛麗絲》亦不負眾望，早前成功入選紐約亞洲電影節，不僅是對新晉導演周鑫榮的肯定，也彰顯太保哥對新生代的推動。太保憑藉多年來在影壇的卓越貢獻，因而榮獲紐約亞洲電影節（NYAFF）頒發的「終身成就獎」，並帶領《給愛麗絲》的女主角Kuku於紐約踏上紅地毯。

（《給愛麗絲》電影劇照）

蘇子茵Kuku作為本年度電影生力軍，曾參與多部短片及劇集演出，今次在《給愛麗絲》中獨挑大樑，展現了矚目潛力。對於夥拍太保同框演出，Kuku深表榮幸：「可以同太保哥哥合作係一次好寶貴嘅學習機會，好高興可以喺現場獲得佢嘅指導，點樣做好一個角色。佢喺現場係毫無架子嘅，同埋佢對所有拍攝會遇到嘅突發狀況或者難題呢都好有經驗。直頭係Carry咗成個團隊，用行雲流水嚟形容佢係完全匹配！」而導演周鑫榮亦讚賞Kuku的表現：「Kuku的表演充滿層次感，將愛麗絲的複雜情感演繹得非常動人，是本片的靈魂之一。」

（《給愛麗絲》電影劇照）

而這部電影由新晉導演周鑫榮自資近250萬製作，更身兼自編自導，導演周鑫榮剖白創作的本意：「自己出身於廣告行業，今回邀得一眾廣告界翹楚共同跨界別合作，以不變的創作熱情，將獨一無二的香港故事，在大銀幕上跟觀眾作出真摯情感交流。」

（《給愛麗絲》電影劇照）

故事講述刑滿出獄的爽哥（太保飾），來到熟悉的尖沙咀美麗都大廈投靠好友。在一次偶然，遇上了逃離家暴的少女愛麗絲（蘇子茵飾）。二人互相救贖，建立了父女般情誼。為了愛麗絲，爽哥再次鋌而走險。而隱藏的秘密，亦逐漸浮現。。。

《給愛麗絲》於尖沙咀美麗都大廈取景。（《給愛麗絲》電影劇照）

電影將於9月5日至7日期間於K11 Art House推出超前特別放映，並由今日起於MCL網站、購票應用程式及K11 Art House票房開始預售戲票，而太保哥更會專誠回港出席指定場次之映後分享。