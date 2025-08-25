杜琪峯任北海道棒球賽開球嘉賓　興奮投球預告明年新戲在此取景

香港殿堂級電影大師杜琪峯獲不少海外Fans支持，而昨日（24日）他竟驚喜現身北海道北廣島市棒球場ES CON FIELD，擔任「日本火腿鬥士隊－福岡軟銀鷹」棒球賽的開球嘉賓。身穿「火腿」隊22號球衣、戴著棒球手套的他，英姿颯颯投出一顆滾地球，而捕手亦輕鬆接住，杜Sir立即高舉雙手向現場球迷致意，又用日語「コンニチハ」（下午好）向大家打招呼。

杜琪峯透露自己與ES CON FIELD的淵源，他表示自己是在冬天首次造訪ES CON FIELD，並分享說：「當時被一整片雪所覆蓋，我還記得在純白的景色中，這個黑色的地標顯得格外突出。」他又預告：「明年7月將會開始一部新電影的企劃，我希望讓這座ES CON FIELD在電影中登場。敬請各位期待。」此話一出便讓北海道的球迷們非常興奮，日媒也用「香港出身的世界級電影導演」、「香港電影界的巨匠」、「世界級VIP」來形容杜Sir，也有球迷驚呼：「好後悔今天沒有去！」

杜琪峯在開球禮提及的新電影，相信便是由他執導、梁朝偉主演的新作，場景主要於北海道取景，是他自《三人行》後相隔近10年的劇情長片，預計將於2027年正式上映。今年初曾有照片流出，見到杜琪峯當時同樣身處ES CON FIELD睇景，大會在電子板上特意打上「Welcome to ES CON FIELD HOKKAIDO Director Johnnie To」的字句。該球場於2020年4月動工興建，2023年3月開幕，是日本職棒北海道日本火腿鬥士隊的新主場，可容納35,000人，是個開合式場館。

