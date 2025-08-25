凶器︱茱莉婭加納因怕醜學戲意外成演員　憑《創造安娜》舉世知名

荷里活驚慄追兇電影《凶器》（Weapons）月初於香港上映，電影由佐斯布連（Josh Brolin）、茱莉婭加納（Julia Garner） 、Alden Ehrenreich、奧斯汀艾布斯、加利基斯杜化、黃凱旋、 Amy Madigan等主演，並為女主角茱莉婭加納繼《神奇4俠：英雄第一步》及《狼男》後第三部於2025年上映的主演電影。現年31歲的美國女演員茱莉婭加納於影壇瞬速崛起，其演藝實力被受各頒獎典禮嘉許認可，原來與其演藝世家背景息息相關！

出身演藝世家一門四傑

茱莉婭加納於1994年在紐約一個猶太家庭，各家庭成員均具有表演與藝術背景，堪稱一門四傑！茱莉婭加納的父親為一位畫家兼藝術科老師；母親成為治療師前，曾於以色列擔任演員及諧星；長姊亦為一位畫家及平面藝術家。茱莉婭加納成長於演藝世家，然而踏上表演藝術之路卻為意外驚喜，加納於15歲時性情害羞，為了克服怕醜於是參加演技課堂，卻發掘到天份與興趣，因此於17歲便首次主演電影，初期作品以恐怖驚慄片為主，從印第安納大學心理學系畢業後便全職成為演員。

主演神劇《Ozark》橫掃艾美、金球獎

茱莉婭加納出道後累積不少電影作品，然而電視劇才讓她真正走紅、舉世知名。2017年，加納參演主演Netflix驚慄神劇《Ozark》，於劇情中飾演女配角Ruth Langmore，戲份貫穿4季劇情。茱莉婭加納憑《Ozark》名利雙收，劇集橫掃金球獎與艾美獎，加納憑角色於2019年、2020年及2022年三奪艾美獎「最佳劇情影集女配角」獎，亦於2022年在金球獎奪得「最佳電視劇女配角」獎，演技實力被受各頒獎典禮肯定！

此後，茱莉婭加納於電視劇女主角地位穩固，最為香港觀眾認識作品，應為Netflix迷你影集《創造安娜》，劇情改編自一位無中生有的名媛真人真事，靠於社交媒體虛構社經地位及名門背景，成功擠身上流，最後被揭發的故事。《創造安娜》播出時迴響甚大，亦掀起全球對於社交媒體與網絡詐騙真偽的討論，成為茱莉婭加納生涯其重要的作品。