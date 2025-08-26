《PTU》4K修復經典重現大銀幕　50%利潤捐贈杜琪峯導演鮮浪潮計劃

由美亞娛樂出品及全球發行、銀河映像製作，洲立港澳院線發行，杜琪峯監製執導經典電影之一《PTU》，將於9月以4K修復於大銀幕高清重現。《PTU》由任達華、邵美琪、林雪領銜主演，被譽為港產警匪片教科書。故事聚焦警員失槍於一夜間引發的連鎖反應，活現警方與黑幫之間對峙推的壓迫感。

杜琪峯監製執導經典電影之一《PTU》，將於9月以4K修復於大銀幕高清重現。（《PTU》電影劇照）

《PTU》有別一般警匪片，杜sir展現大師功架，拍出極具個人風格、佈局精奇的「黑色電影」，角色人物性格鮮明，拍出罪惡城市的荒謬感。電影於2003年上映時，獲得業界及觀眾高度好評，更榮獲第23屆香港電影金像獎最佳導演及包攬11項提名、電影又贏得第40屆金馬獎最佳原著劇本等多項大獎。時至今日，影迷仍對電影津津樂道，不時受到國際電影節邀請，載譽重映。電影單就今年已入選了第49屆香港國際電影節「華語修復經典環節」，及第27屆台北電影節的「經典重現」單元。

《PTU》為香港警匪片教科書級別作品！（《PTU》電影劇照）

睽違多年，《PTU》4K 修復版將於9月6日起於各大戲院重映，凡購買正價戲票一張，即送電影限量版明信片一張，明信片共五款供影迷收藏。而在重映前，導演杜琪峯、及任達華、邵美琪、黃浩然更難得抽空出席於9月4日舉行的特別場，並一起於電影放映前與觀眾分享當年拍攝點滴。《PTU》4K修復版特別放映場的戲票將於8月26日公開發售，購買特別場戲票一張，可獲贈電影限量版明信片一套及貼紙一張。本次港澳重映的50%利潤將捐贈予杜琪峯導演帶領的「鮮浪潮」，以推動香港電影產業及培育新導演人才，令重映加添意義。

「鮮浪潮」為杜琪峯領導多年的影片比賽，發崛不少香港電影新銳人才。（視覺中國）

故事大綱

PTU警官展(任達華飾)與Kat(邵美琪飾)率領隊員在尖沙咀進行反黑巡邏時，發現沙展肥沙(林雪飾)在餐廳外受襲，失去警槍。展受肥沙所託，於天亮前把配槍找回，卻引起PTU隊員意見分岐。CID幫辦Madam張(黃卓玲飾)接手江湖人物馬尾的謀殺案，認為肥沙嫌疑最大。在靜寂夜幕中，人際間內部矛盾、針鋒相對一一湧現，每組警察人員努力找尋出路，希望在天亮前來個解決。然而最後一切發生的，原來都不在掌握之中.......