影壇性感尤物麥家琪復出拍劇　容貌驚變滿頭白髮：未試過咁嘅狀態

剛剛踏入50歲的麥家琪當年以性感形象打開知名度，曾接拍三級片《偷窺無罪》、《野性任務》及《極樂酷刑》等，當中更有大膽全裸演出，令她成為「影壇性感尤物」之一。直至2006年，麥家琪與大律師王國豪結婚，並育有兩子一女，一度淡出幕前專心相夫教子。近年麥家琪主攻內地市場，一改過往艷麗形象，除了積極拍片分享日常生活之外，亦有直播帶貨。

50歲的麥家琪依然保養得宜。（微博）

年輕時的麥家琪。（影片截圖）

青春。（影片截圖）

麥家琪曾作大量性感演出。（影片截圖）

闊別螢幕近7年的麥家琪在HOY TV劇集《我愛九龍城》中驚喜亮相，並飾演岑麗香的媽媽。其妝容令不少網民大感意外。今次為了飾演老人，麥家琪特地化了老人妝，單是膠水都塗了六層，前後更花了四、五小時。她在訪問中搞笑表示：「近10年都未試過化妝化咁耐，我都好耐冇喺香港拍劇，之前都有做過媽媽角色，但係未試過咁嘅狀態，所以覺得好得意。本來我係用盡方法去keep好啲皮膚，又將自己啲白頭髮變黑，又用盡方法keep住55KG，點知出到嚟變咗做一個阿婆，點解呢個世界永遠都係咁樣？」

麥家琪闊別螢幕多年。（影片截圖）

麥家琪在劇中飾演岑麗香的媽媽。（影片截圖）

妝容突變成老人家。（影片截圖）

麥家琪搞笑指一直努力護膚及保持好身材，沒想到最後是飾演老人家。（影片截圖）

有不少網民看到片段後，都忍不住表示：「驟眼看差點忍不住來」、「是麥家琪嗎？」、「其實她也保養得不錯」、「是化妝吧 怎麼會這麼老」、「50歲有這個狀態已經很不錯」、「其實一點也沒變啊」。