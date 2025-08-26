Summer IFF｜《九龍大眾浪漫》選角神似　導演︰拍出有日光的城寨

Cine Fan夏日國際電影節（Summer IFF）昨晚在PREMIERE Elements圓滿落幕，為期13天的電影盛會以兩場爆滿的日本電影《九龍大眾浪漫》放映作結。該片由池田千尋執導，吉岡里帆與水上恒司主演，是一部充滿奇幻想像的愛情故事。閉幕更請來日本國駐香港總領事館總領事（大使）三浦潤，及《九龍大眾浪漫》香港發行商羚邦集團有限公司主席趙小燕光臨閉幕禮。

水上恒司與吉岡里帆正好演出漫畫角色的氛圍。（《九龍大眾浪漫》劇照）

左起日本國駐香港總領事館總領事（大使）三浦潤，《九龍大眾浪漫》香港發行商羚邦集團有限公司主席趙小燕、導演池田千尋及監製有澤亮哉。（大會提供）

隨後導演池田千尋及監製有澤亮哉，更出席映後分享會，細談創作趣事。觀眾問到要重現一個已拆掉的地方，遇到甚麼困難。導演池田千尋表示這的確是最大的難題，所以開拍時都定下目標，不是追求100%重現。「我們要一個令兩位主角的愛情故事，襯托得好看的城市，所以拍出一個有日光曬到入去，溫暖的城寨。而且場景的主題是懷舊，我們都有跟原作者眉月啍溝通，只要核心故事不變，都不介意刪減及修改部分角色及情節。」

當公布吉岡里帆會飾演令子一角，大家都覺得非常神似。（《九龍大眾浪漫》劇照）

選角經過精心挑選。（《九龍大眾浪漫》影片截圖）

《九龍大眾浪漫》是日台合作，日本導演及演員拍攝，在台灣取景及協助拍攝一個有香港元素的故事，導演覺得這跟原創故事不謀而合。「大家看動漫時，都會感受到文化交錯，那個世界是充滿混沌，很多東西混集在一起。今次是我第一次來香港，有很多第一次體驗，而創作時就看很多不同關於城寨的電影，找很多元素放進去。」監製有澤亮哉強調這不是要將歷史如實地呈現的創作，重點是懷舊的感覺。

觀眾非常欣賞兩位豐有漫畫中的氣質，這點監製有澤亮哉都相當認同，當中亦花不少心機。（大會提供）

去到選角，觀眾非常欣賞兩位豐有漫畫中的氣質，這點監製有澤亮哉都相當認同︰「選角最先考慮是否配合原作氛圍，女主角吉岡里帆有天真瀾漫一面，跟令子年紀又差不多，更為人欣賞她接受挑戰，願意剪短髮演出，好多謝她的配合。」至於男主角就比較花時間尋找。監製︰「我們跟作者眉月啍溝通過，她覺得男主角基本上是一位『好有型的大猩猩』，即是外表有型但又帶笨拙感覺，這方面在同齡演員上比較難找，直接從較年輕的方向找，終找到水上恒司，覺得很附合，當然，我們不是覺得他似大猩猩。」