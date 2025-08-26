鬼滅之刃無限城篇｜預售7天變3天　影迷猜測與《南京照相館》有關

日本人氣動畫《鬼滅之刃無限城篇》，在香港自8月14日上映以來，持續創下票房佳績，短短10日累積票房已正式突破5,000萬大關，而經過上周末後，票房更直逼6000萬，以現時平日都仍收100萬票房的進度推算，相信本周便可突破《哪吒之魔童鬧海》$6,415萬港元的記錄，向《F1電影》的$6,933萬港元（上映中），年度票房冠軍進發。



自上映以來，其IMAX場都是預售中最先爆滿。（《鬼漂之刃無限城篇》海報）

電影勢必登上2025年香港電影票房冠軍位置。（《鬼漂之刃無限城篇》劇照）

不過有觀眾發現，《鬼滅之刃無限城篇》在上畫頭兩星期，一直可作7天的門票預售，而IMAX場更長期出現，一開賣即搶飛的現象，想買到靚位都唔係咁易。但於上星期踏入上畫第三周，部分戲院就刪減預售期，由7天減至3天，28日的門票要25日中午12點才開賣，曾惹起一輪熱議。更引發胡亂猜測，是否要讓路予9月4日公映，8月28日作優先上映的《南京照相館》。

《南京照相館》在內地屢破票房紀錄，上映日期更延長上映至9月24日。（微博）

翻看售票情況，現已可預售至9月3日。(網頁截圖)

後來在討論區中，有知情人士表示，原來是跟預售禮物有關，有指大部分影迷要求購票當日立即領取預售禮物，院方一時間未有足夠貨量應付7天的客戶，二來踏入第三周，所有預售禮物都全面更新，而昨日25號正式開賣時，大家已可買到9月3日的戲飛，一齊回復正常。而就有關傳聞，《香港01》有向片主查詢，未獲正式回應。

踏入第三周，換上全新預售禮物，令安排上有所改變。（網上圖片）