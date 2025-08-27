鬼滅之刃｜無限城真實存在？　逾70年溫泉旅館懸空舞台成打卡點

日本人氣動畫《鬼滅之刃》，乘住結局篇《鬼滅之刃無限城篇》，掀起全球大熱，而今集「主角」不單是炭治郎還是一眾柱，而是大戰之地「無限城」，這個變幻無常，無限伸延的城，正好成為鬼王鬼舞辻無慘隱身之地。但有不少粉絲發現，原來「無限城」都有實景，位於日本東北福島就有個跟「無限城」相似的溫泉旅館，近年因而成為打卡熱點。

今集大戰之地「無限城」，這個變幻無常，無限伸延的城，正好成為鬼王鬼舞辻無慘隱身之地。（《鬼滅之刃無限城篇》海報）

《鬼滅之刃》由日本年年輕漫畫家吾峠呼世晴所創作，漫畫講述主角竈門炭治郎為了尋求方法復原被變成鬼的妹妹，而踏上斬鬼之路的旅程。該漫畫自2016年2月15日開始在《週刊少年Jump》連載，截至2020年9月，漫畫的累積發行量，包含電子版，已達1億本，是目前當今日本漫畫界的代表作之一。

《鬼滅之刃》講述竈門炭治郎為了尋求讓被變成鬼的妹妹復原的方法而踏上斬鬼之旅。（《鬼滅之刃》劇照）

而動畫改編自漫畫的《鬼滅之刃無限城篇》早前在日本上映，隨即打破日本電影票房多項記錄，並在全球各地掀起熱潮，連帶大結局的決戰地點「無限城」，也成為大家的打卡地。《鬼滅之刃》的「無限城」其實是由上弦之四「鳴女」創造的空間，作為眾鬼的據點，單靠一琵琶就能改變空間佈局，雖然現實中沒有無限延伸的神秘空間，卻有同樣以樓梯縱橫交錯的和風建築風格作賣點的溫泉酒店。

《鬼滅之刃》大結局的決戰地點「無限城」。（《鬼滅之刃》劇照）

單是墮入無限城一幕，已歎為觀止。（《鬼滅之刃無限城篇》劇照）

據了解，現實版「無限城」其實是一間位於日本福島縣蘆之牧溫泉的老字號旅館「大川莊」，館內大廳的浮動舞台，與《鬼滅之刃》中的「無限城」場景非常相似，隨著電影在日本上映中，也讓「大川莊」的人氣一時無兩。

「大川莊」被認為與《鬼滅之刃》的「無限城」非常相似。（shikishinobu Twitter 圖片）

其實「大川莊」創業於1954年，至今逾70年歷史，是位於知名旅遊景點「蘆之牧溫泉」，館內周圍被溪谷及青山環繞。館內的浮動舞台以紅色地板為主，四邊有交錯延伸的上下階梯，加上樑柱、屋簷等元素及每晚均有三弦琴演出，讓大家仿如置身「無限城」。難怪不少網民直言「還原度超高」及「要去打卡朝聖」等。