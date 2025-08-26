他年她日︱許光漢退伍首部電影　入選釜山影展世界首映5千人爭飛

「亞洲男神」許光漢及袁澧林主演的首部奇幻愛情鉅片《他年她日》喜訊不斷，光漢回歸後主演的首部力作不單入選第30屆釜山國際影展「Open Cinema」單元，將於釜山電影中心戶外BIFF劇院舉辦世界首映，屆時將有5千名觀眾一同觀賞電影成品，而監製張艾嘉、導演龔兆平以及男女主角許光漢、袁澧林將全員合體齊聚釜山。而監製張艾嘉更獲頒本屆釜山影展年度「山茶花獎」，成為影展焦點的重量級人物，堪稱「雙喜臨門」，為《他年他日》10月3日將於中秋連假全亞洲同步上映的氣勢升溫，更是增添國際光芒。

許光漢、袁澧林新作《他年她日》入選第30屆釜山國際影展「Open Cinema」單元。（《他年她日》電影劇照）

《他年她日》由張艾嘉監製、龔兆平執導、製作與藝術總監文念中操刀，集結金像金馬得獎團隊斥資打造。電影融合奇幻與愛情，並運用壯闊的視覺特效建構出「時間與重力錯位」的未來世界。片中許光漢飾演的薯仔從年少到成熟甚至年華老去，獻出從影以來橫跨最大年齡層角色，戲中他傾盡一生癡心守候袁澧林飾演的命定情人安晴，而安晴卻始終容顏未改，獨特的時間差設定與動人的情感鋪墊，在網路上掀起熱烈討論。這次《他年她日》入選釜山「Open Cinema」單元，並將會進行5千人世界首映，被視為是亞洲觀眾觀影熱潮的重要首站。

許光漢、袁澧林新作《他年她日》入選釜山「Open Cinema」單元，並將會進行5千人世界首映。（《他年她日》電影劇照）

此外，釜山影展宣布，與 CHANEL 共同設立、專為表彰女性影人卓越成就的年度「山茶花獎」，將頒發給《他年她日》監製兼資深電影人張艾嘉。縱橫影壇逾50年的張艾嘉主演超過百部電影，多次在國際影展奪得最佳女主角獎，並榮獲亞洲電影大獎終身成就獎、多倫多國際影展榮譽提及獎與烏甸尼遠東電影節金桑樹終身成就獎等國際殊榮，這次再獲釜山影展山茶花獎，更加奠定她作為亞洲最具影響力與跨界精神藝術家的地位。「山茶花獎」頒獎典禮將於9月17日舉行，為影展揭開序幕。

張艾嘉為《他年她日》擔任監製兼編劇，並榮獲釜山影展年度「山茶花獎」。（資料圖片）

值得一提的是，許光漢去年首度跨足韓國演藝圈，在影集《無路可走：輪盤賭》中飾演冷血殺手「Mr. Smile」，展現出與以往截然不同的氣質與演技，掀起韓國影迷熱烈討論。這次他帶著全新力作《他年她日》重返韓國，不僅是電影世界首映，更搭配張艾嘉榮獲「山茶花獎」的榮耀加持，勢必成為釜山影展期間最受矚目的焦點之一，熱度再度攀升。

《他年她日》為許光漢退伍後首部上映新作。（《他年她日》電影劇照）

《他年她日》故事描述大地震將世界一分為二，矗立於海中央的「重力牆」扭曲了兩邊的時間與重力，在「優日區」的一天，是「長年區」的一年。當來自優日區的安晴（袁澧林 飾），遇見長年區的薯仔（許光漢 飾），他們的愛能否打破不可抗的時間差宿命？《他年她日》由張艾嘉監製，新銳導演龔兆平執導，文念中擔任製作及藝術總監，香港電影發展基金資助，文創產業發展處及香港特別行政區政府文化體育及旅遊局全力支持，Red On Red 出品及製作，甲上娛樂全球發行，並由影一製作所、能率影業、台灣大哥大MyVideo、一起娛樂、緯來電視網及甲上娛樂聯合出品。