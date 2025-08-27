成家班任蜘蛛俠動作指導被指左膠　袁和平洪金寶元奎早揚威荷里活

中港合拍警匪動作電影《捕風追影》，由成龍、梁家輝、張子楓、此沙、文俊輝@SEVENTEEN等主演，即將於9月11日在香港上映。《捕風追影》日前於澳門舉行首映禮，成龍大哥罕有接受傳媒訪問期間，透露旗下「成家班」動作團隊正於英國倫敦為拍攝中的Marvel蜘蛛俠電影負責動作指導，大哥到現場探班時更令導演緊張得「手騰腳震」，足顯成龍於國際影壇地位！消息一出，旋即引起不少香港觀眾網民討論，有網民形容蜘蛛俠劇組選中「成家班」全因荷里活近年「左膠」傾向，因此在劇組中加入亞裔工作人員。

成龍於《捕風追影》澳門首映禮後接訪問時，透露成家班正在為Marvel蜘蛛俠擔任動作指導班底。（莫匡堯 攝）

成龍作為「七小福」一員，其實僅為從香港動作電影揚威荷里活的其中一脈，單論于占元一眾弟子之中，亦有許多位武術動作指導曾參與荷里活電影製作，包括洪金寶、袁和平及元奎等，指導作品當中不乏經典及華裔動作影星參演電影。

在荷里活最為知名的香港動作指導，定必為袁和平莫屬，其美國電影動作指導代表作包括《22世紀殺人網絡》（The Matrix）系列、《標殺令》（Kill Bill》系列及Netflix劇集《臥虎藏龍之青冥寶劍》（兼任導演）等，其中《22世紀殺人網絡》至今因其科幻槪念及動作場面，仍被全球觀眾奉為永恆經典。

洪金寶作為大師兄，早於1997年便到荷里活擔任武術動作指導，作品包括徐克執導、尚格雲頓（Jean-Claude Van Damme）主演的《Double Team》。而他亦在電視節目中，提到師弟元奎比自己更早到荷里活發展，已故的元奎指導作品包括1998年《轟天炮4》（Lethal Weapon 4）、《變種特攻》（X-Men）、《換命快遞3》（Transporter 3）、《Blood：The Last Vampore》及一系列由李連杰主演的作品。

