凶器︱Amy Madigan巫婆爆紅　嘆年長後少機會：丈夫工作量多好多

荷里活驚慄追兇電影《凶器》（Weapons）月初於香港上映，電影由佐斯布連（Josh Brolin）、茱莉婭加納、黃凱旋及Amy Madigan等演員主演，被認為是今年度燒腦級恐怖片，劇情扭橋再扭橋、結局更神反轉！其中，74歲女演員Amy Madigan在劇情中成為終極反派，上映後表現被受美國及世界各地觀眾關注，巫婆角色出位癲狂造型亦讓人印象極深，令不少觀眾均好奇這位老牌女演員的來歷。

荷里活驚慄追兇電影《凶器》由Amy Madigan主演。（GettyImages）

Amy Madigan巫婆角色出位癲狂造型亦讓人印象極深。（《凶器》電影劇照）

現年74歲的Amy Madigan出生於美國芝加哥一個天主教家庭，父親是一位著名美國記者，多年主持政治評論節目，曾訪問尼克遜總統及馬丁路德金等風雲人物；母親曾為一位行政人員，兼在社區劇場表演的業餘女演員。Amy Madigan早於中學便參演學校話劇，1972從哲學系畢業後，遷居至加州洛杉磯，並修讀演藝課程，及後以歌手身份出道。

Amy Madigan於八十年代遷到洛杉磯後出道。（GettyImages）

Amy Madigan於八十年代從歌手轉成演員，首部主演電影《Love Child》便讓她廣受關注，提名金球獎「年度女新演員」獎。在短短數年中，Amy Madigan雙棲發展電影及電視劇，並於1983年與經常合作的男演員Ed Harris結婚；1985年，Amy Madigan憑《Twice in a Lifetime》提名奧斯卡及金球獎「最佳女配角」獎，迎接演藝事業巔峰！時至1989年，Amy Madigan憑電視劇《Roe vs Wade》贏得金球獎「最佳電視劇女配角」獎，並提名艾美獎「出色電影電視女主角」獎。

Amy Madigan憑電視劇《Roe vs Wade》贏得金球獎「最佳電視劇女配角」獎。（GettyImages）

Amy Madigan與丈夫Ed Harris於1983年結婚。（GettyImages）

然而隨年紀漸長，Amy Madigan於九十年代起工作機會漸少，飾演角色戲份亦隨之變得較次要，相反丈夫Ed Harris卻越來越多演出機會。她曾於2010年接受美國《洛杉磯時報》訪問時，形容：「我的丈夫工作量比我多許多，大家也知道客觀的狀況，現實就是要面對及接受，就算偶爾陷入抑鬱的一日也一樣。」；今年接受美國《紐約時報》訪問時，亦再表示：「對於年長的女演員而言，機會變得越來越少、越來越被動，只能希望有好角色找上門，讓你能夠演出。我絕對不會視任何演出機會為理所當然，因為能夠攀到頂峰的同時，我們也知道低谷有多大落差。」

Amy Madigan嘆年紀大之後，與丈夫Ed Harris的工作機會明顯比自己多很多。（GettyImages）

Amy Madigan今年於《凶器》成功再成為焦點，相信觀眾亦會更關注年長女演員在業界的工作，製片商與投資方亦會重新評估女前輩們的市場價值，或會讓年長女演員飾演更重要及具發揮空間的角色。