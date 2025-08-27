東極島︱改編里斯本丸號真人真事　載香港英軍戰俘沉沒獲漁民勇救

中國戰爭電影《東極島》由管虎、費振翔執導，朱一龍、吳磊、倪妮等主演，劇情改編自第二次世界大戰中國漁民冒死營救英國戰俘的真實事件，電影將於8月28日在香港正式上映。2025年作為中國抗戰勝利80周年紀念，內地先後推出多部重磅鉅製二戰抗日作品，改編自不少真實歷史事件，其中《東極島》劇情更與香港戰事息息相關。

中國戰爭電影《東極島》由管虎、費振翔執導，朱一龍主演。（《東極島》電影劇照）

中國戰爭電影《東極島》由管虎、費振翔執導，倪妮主演。（《東極島》電影劇照）

中國戰爭電影《東極島》由管虎、費振翔執導，吳磊主演。（《東極島》電影劇照）

里斯本丸號載1816名香港英軍戰俘從深水埗啟航

《東極島》改編自「里斯本丸號沉沒事件」史實，當時日軍運輸船里斯本丸號於浙江舟山群島東部的東極島海域沉沒，當地中國漁民從日軍手中拯救英國戰俘，成為戰爭悲劇中一個顯示人性光輝的縮影。1942年9月，日軍為解決香港戰俘收容問題，將大批從香港攻防戰裡俘虜的盟軍士兵，用里斯本丸號客貨輪作為運輸船，送移至日本作為礦山及船廠勞工。里斯本丸號於9月27日從深水埗碼頭啟航，當時載有1816名英軍戰俘、778名日軍士兵及少量平民。

里斯本丸號於9月27日從深水埗碼頭啟航，當時載有1816名英軍戰俘、778名日軍士兵及少量平民。（《東極島》電影劇照）

船身未標名戰俘船隻 被美軍潛艇發射魚雷擊中

里斯本丸號上，英軍戰俘生活條件極為惡劣，全數被關押於不通風的貨艙內，缺乏食水與食物，衞生狀況惡劣。10月1日，里斯本丸號航行至浙江舟山群島東極島海域時，被美國海軍潛艇鱸魚號發現，由於日軍未按《日內瓦公約》在里斯本丸號船身標明為戰俘船（POW），因此鱸魚號對船上載有盟軍戰俘一事毫不知情，只當成日軍運輸船，因此作為合法攻擊目標下發射魚雷並擊中船尾。

里斯本丸號上，英軍戰俘生活條件極為惡劣，全數被關押於不通風的貨艙內，缺乏食水與食物，衞生狀況惡劣。（《東極島》電影劇照）

日軍封死船艙 企圖讓戰俘隨里斯本丸號沉沒

里斯本丸號被魚雷擊中後並未立刻沉沒，然而日軍卻將英軍戰俘繼續關押在貨艙中，並以木板及帆布封閉艙門，企圖讓戰俘隨船隻沉沒。英軍戰俘及後被困於艙中24小時，在黑暗、缺氧及到處積水的貨艙中嘗試求生。10月2日，隨里斯本丸號傾側，戰俘終於突圍逃至甲板，隨船隻下沉，戰俘跳海逃生，然而日軍艦隻不但未有施救，更射殺水中戰俘、死傷無數。

里斯本丸號被魚雷擊中後並未立刻沉沒，日軍卻將英軍戰俘繼續關押在貨艙中，並以木板及帆布封閉艙門，企圖讓戰俘隨船隻沉沒。（《東極島》電影劇照）

里斯本丸號傾側，戰俘終於突圍逃至甲板。（《東極島》電影劇照）

戰俘從里斯本丸號跳海逃生，日軍不但未有施救，更射殺水中戰俘。（《東極島》電影劇照）

東極島漁民撐舢板營救庇護 戰俘最後重落日軍手中

東極島上的漁民目睹里斯本丸號沉沒，不顧會被日軍射殺的風險，自發撐舢板到沉沒位置營救英軍戰俘，再運回東極島上。據指，漁民成功營救384名英軍戰俘，並為他們提供庇護，供應僅有的食物、衣物及基礎傷患治療。

東極島上的漁民目睹里斯本丸號沉沒，不顧會被日軍射殺的風險，自發撐舢板到沉沒位置營救英軍戰俘。（《東極島》電影劇照）

漁民成功營救384名英軍戰俘，並為他們提供庇護。（《東極島》電影劇照）

可惜，日軍及後登島搜捕獲救戰俘，大部份戰俘被重新俘虜，亦有部份因反抗或傷患而死亡。東極島漁民因為匿藏戰俘，亦遭到日軍盤問、毆打及更殘酷對待，最後僅有極少數戰俘在當地游擊隊及住民協助下，成功逃到重慶。