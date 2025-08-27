蛟龍行動｜林超賢10億軍事鉅製　1比1打造潛艇拍攝9.11披甲再戰

由動作導演林超賢，以10億人民幣打造的中國首部深海軍事鉅製《蛟龍行動》，本已於今年大年初一（29/1）上畫，但電影公司稱上畫以來一直受到惡意攻擊及抹黑，票房大受影響，直至2月14日下午3點，片方在官方微博宣布撤檔，當時累積票房為3.77億人民幣。事隔7個月，電影經重新剪輯後捲土重來，內地8月30日公映，香港鐵定9月11日披甲再戰。

博納影業集團總裁于冬先生及《蛟龍行動》導演林超賢。（視覺中國）

由《紅海行動》、《長津湖》香港著名動作導演林超賢執導，黃軒、于適、張涵予、段奕宏、王俊凱等國內知名演員主演，全片運用IMAX認證攝影機拍攝，斥資10億打造1:1真實潛艇，務求於大銀幕迫真呈現深海決戰。為了拍出世界級水準、呈現真正核潛艇世界，林超賢導演形容拍攝潛艇電影，等於大家要去做一次科研，邀請多位潛艇操作顧問、魚雷顧問等不同方面的專家指導拍攝，負責設計戲中超級核潛艇「龍鯨號」與其他海底場景的專業美術組成員亦接近200名。

全片運用IMAX認證攝影機拍攝，斥資10億打造1:1真實潛艇，務求於大銀幕迫真呈現深海決戰。（《蛟龍行動》劇照）

林超賢導演形容拍攝潛艇電影，等於大家要去做一次科研，邀請多位潛艇操作顧問、魚雷顧問等不同方面的專家指導拍攝。（《蛟龍行動》劇照）

電影中的「龍鯨號」，劇組花費7年、耗資10億人民幣搭建了一座全球最大的潛艇道具之一，全長120米，寬11米，高16米，共設置了9個艙室，包括魚雷艙、指揮艙、導彈艙、主機艙、潛水器艙等。潛艇的細節都經過精心雕琢，扮演「龍鯨號」潛艇艇長的張涵予登上「龍鯨號」後，不禁對其逼真和精細程度讚不絕口：「太真實了，真的很難想像劇組是花費了多少心血才打造出這樣一個場景。」

扮演「龍鯨號」潛艇艇長的張涵予登上「龍鯨號」後，不禁對其逼真和精細程度讚不絕口。（《蛟龍行動》劇照）

今年年初，《蛟龍行動》上賀歲檔，預計可乘《紅海行動》之勢，大收票房數十億。（《蛟龍行動》劇照）

今年年初，博納影業派出《蛟龍行動》上賀歲檔，預計可乘《紅海行動》之勢，大收票房數十億。然而上畫不久，外界反應已未如預期，在豆瓣等影評網站上，更累積不少負面評分，向來低調的博納影業老闆于冬先生，於2月4日亦不禁發文批評被「黑粉」圍攻的現象，「我昨天就很激動地說出了打一星的都是黑水，其實針對的是這種粉圈的不理性行為。」但當時仍堅持不撤檔。奈何隨住票房走勢一面倒向動畫電影《哪吒之魔童鬧海》，真人電影就以《唐探1900》為首，最終到2月14日，片方終在官方微博宣布撤檔，當時累積票房為3.77億人民幣。