亞洲電影大獎學院｜18位亞洲新銳影人　8部作品獲30萬啟動拍攝

繼2024年首屆成功舉辦後，亞洲電影大獎學院（AFAA）正式宣佈新一屆《國際電影創作營 2025》（International Film Camp, IFC），將於9月10日至16日假澳門舉行。本屆報名踴躍，眾多創作者表現優秀，經過一番遴選後，最後決定額外增設兩個名額，最終選出18位學員。活動最後一天，18組入選的入營導演將向專業評審團，發表其公開短片企劃，最後將有8部作品獲頒每部約38,000美元（30萬港元）製作資助。

活動官方發布當日，獲多位資深影人支持。（大會提供）

亞洲電影大獎學院主席王英偉博士表示：「我們成立國際電影創作營，是為了培育亞洲年輕電影人，進一步推廣及介紹亞洲電影。除了年度亞洲電影大獎外，學院亦一直積極舉辦放映、座談及各地影展交流，推動亞洲影壇發展。」

首屆參與的導演已完成其作品，其中香港導演李澤恒與杜震謙的作品《甜酸苦》，已於意大利烏甸尼遠東電影節放映。（《甜酸苦》劇照）

國際電影創作營總監高思雅（Roger Garcia）則指出：「我們非常高興首屆參與的導演已經獲得國際肯定。香港導演李澤恒與杜震謙的作品，已於意大利烏甸尼遠東電影節放映；蒙古導演Lkhagvadulam Purev-Ochir執導的《A South Facing Window》更於瑞士盧卡諾影展奪得獎項，並成功入選多倫多國際電影節（TIFF50）。另外，中國導演宋東旭的《騎你的馬》亦於上月入圍FIRST青年電影展。我們希望今年的多元陣容，能進一步展示亞洲短片創作的才華，無論來自香港、澳門、中國，還是中亞、印度、東南亞地區。」

中國導演宋東旭的《騎你的馬》亦於上月入圍FIRST青年電影展。（大會提供）

亞洲電影大獎學院執行董事連佩蔙女士（Josie Lin）補充：「學院非常感謝所有支持機構與贊助單位，與我們一同培育亞洲新一代電影人。我們亦感謝今年多位導師的參與，包括來自新加坡的金馬及康城得獎導演陳哲藝，以及中國電影人陳大明，為學員帶來實戰經驗。特別鳴謝三位大師班講師──香港著名導演張婉婷、關錦鵬，以及菲律賓康城得獎導演Brillante Mendoza，他們的見解與豐富經歷，將成為年輕一代的啟發。」

今屆創作營以「我的好友」（My Best Friend）為主題，參加者以此構思並發展短片計劃。創作營將安排學員參與大師班、專題講座及一對一導師指導，涵蓋劇本、預算、製作流程等多方面，今年創作營首席導師更邀得香港著名電影人莊澄擔任。「國際電影創作營」由亞洲電影大獎學院主辦，香港特別行政區政府文化體育及旅遊局與澳門特別行政區政府文化局擔任指導單位，並由文創產業發展處（CCIDAHK）、電影發展基金（FDF）、金沙中國有限公司及邵氏影城全力贊助。