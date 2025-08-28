子夜歸｜許凱被田曦薇狂攻　「捉妖天師與貓妖」戀愛軌跡全紀錄

古裝奇幻愛情劇《子夜歸》首播後即引起熱烈迴響，除了新穎劇情、引人入勝的奇幻色彩，男神許凱與甜美系女神田曦薇的超強CP感，亦成為劇集的最大焦點之一。他們分別飾演捉妖天師「梅逐雨」與貓妖「武禎」，梅逐雨雖表面高冷，但其實暗藏暖男內心，在武禎的主動靠近之下，漸漸心動。以下帶大家重溫劇中幾個高甜瞬間，一同見證這對「捉妖天師與貓妖」的戀愛之路。劇情發展下去，兩人即將成婚，令人更期待他們婚後有更多的高甜互動場面！

許凱奮不顧身衝入火場相救

在煙火燦爛的天燈節上，一個巨型天燈突然失控，原來是「玄蛇」化成天燈在四處作亂，武禎(田曦薇 飾)隨即化身為貓妖應戰，但因妖力懸殊，被對方狠狠擊倒在地。在眾人慌忙逃跑時，梅逐雨(許凱 飾)卻向反方向狂奔，奮不顧身地衝入火海。當他看見倒在地上、意識模糊的武禎，焦急與心疼交織成深情呼喚，在混亂中顯得格外浪漫，也展現出梅逐雨義無反顧的愛意！

一個巨型天燈突然失控，原來是「玄蛇」化成天燈在四處作亂，在眾人慌忙逃跑時，梅逐雨（許凱 飾）卻向反方向狂奔，奮不顧身地衝入火海救貓妖。（《子夜歸》影片截圖）

田曦薇以吻療傷

武禎將身負重傷昏迷的梅逐雨帶回府上親自為他療傷，並輕吻他將法力傳送到其體內以加快痊癒，又一幕超甜畫面擊中觀眾的少女心！梅逐雨醒來後，武禎又霸氣將他留在府上：「你既然救了我，就是我的人」！面對直率又霸道的武禎，梅逐雨亦選擇留下，兩人因此開展「同居」生活， 浪漫畫面不斷，令人超心動！

武禎將身負重傷昏迷的梅逐雨帶回府上親自為他療傷，並輕吻他將法力傳送到其體內以加快痊癒。（《子夜歸》影片截圖）

日夜雙重身份互換

入夜時，武禎為多見梅逐雨幾面，即使化身「貓」的形象，仍會悄悄接近梅逐雨；同時，梅逐雨對這隻來歷不明的「狸花貓」亦產生了莫名的偏愛，眼神有藏不住的溫柔。儘管一個是人，一個是貓，但也無阻兩人心意互通，證明真正的愛，從來與身份無關。這份不言而喻的默契，比任何直接的告白更動人心弦！

儘管一個是人，一個是貓，但也無阻兩人心意互通。（《子夜歸》影片截圖）

許凱煞停定情之吻

梅逐雨在療傷期間與武禎朝夕相處，感情迅速升溫。一次浪漫同遊賞花，兩人深情對望快將吻下去，畫面唯美得令人屏息，然而，梅逐雨心中那道身為捉妖師「不可動情」的戒律，一直如無形的枷鎖遏止了兩人的定情一吻，讓觀眾為之嘆息！這份被壓抑的深情，會演變成一段虐心之戀，奪走觀眾的眼淚嗎？

以為這一吻咀定了。（《子夜歸》影片截圖）

情敵「表哥」 突現身 許凱醋意大發

在賞花之後，兩人的感情因梅逐雨的逃避而略顯冷卻，而且他多次暗示要搬離武禎，試圖拉開距離，關係僵持不下。武禎的表哥裴季雅(朱正廷 飾)此時突然現身，更表示是為娶武禎而來，毫不掩飾地展現出對武禎的關心，更不時與武禎舉止親暱，故意挑釁梅逐雨。情敵的「示威」徹底打翻梅逐雨心裡的醋埕，展開「武禎爭奪戰」！當中夾雜著不少「明爭暗鬥」的搞笑場面，也讓梅逐雨對武禎那份深藏的佔有慾展露無遺。