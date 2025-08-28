惡人當道︱姜皓文重操故業做半日洗衣店長　嘆舊式民生需要保育

香港電影工作者總會推出的「總會拍電影」計劃首季獲選作品，由新晉導演關文軒執導及編劇、姜皓文、廖子妤、葉童、凌文龍主演，丁雲山、吳凱恩監製的《惡人當道》定檔9.11上映。今日黑哥重操在戲中飾演洗衣店老闆故業，坐鎮洗衣店當半日店長，星級店長現身，街坊經過也拍照集郵。

香港電影工作者總會推出的「總會拍電影」計劃首季獲選作品，由新晉導演關文軒執導及編劇、姜皓文、廖子妤、葉童、凌文龍主演。（電影公司提供）

黑哥和戲中小演員蘇天樂及導演關文軒，帶現場媒體在洗衣店走一圈，讓大家見識一下洗衣店的運作。黑哥表示在《惡》片中，飾演一位過氣江湖大佬，出獄後為自己洗白從事洗衣店工作，退隱江湖，戲中多場主景，都是以洗衣店為主，所以昨日重操故業！

姜皓文到洗衣店重操故業，導演關文軒及蘇天樂亦陪黑哥做半日店長。（電影公司提供）

黑哥說：「舊式嘅洗衣店已經買少見少，所以也需要保育一下這種民生的文化，加上電影很多故事都是在洗衣店發生，所以特別有感情。」

早前黑哥跟太太到清遠完成七天辟穀，身體變得更健康，他說：「我和太太揀了一個很舒服的地方進行辟穀，我也以為自己會忍唔住肚餓，點知迫了兩、三日已經沒有肚餓的感覺，之後我都會繼續這個健康療程。」

導演關文軒表示今次能夠跟黑哥合作一說適合，原來事前大家都想拍近似類型的故事角色，所以緣份令兩人合作了這部電影。用洗衣店作背景，就是想表達一個過去的江湖大佬重新做人，而洗衣店就是帶出一個「洗白」感覺。

《惡人當道》導演關文軒亦到現場參與宣傳。（電影公司提供）

小演員蘇天樂演出這部電影雖然已是四年前的事，但記得當時黑哥和Fish姐姐（廖子妤)循循善誘的指導他演出，令他對演戲增添信心和興趣，之後也參加了一些電影和劇集演出。

蘇天樂參演《惡人當道》轉眼原來已經四年前。（電影公司提供）

