鬼滅之刃無限城篇︱幕後功臣聲優起底　夜神月竟與一反派同聲同戲

日本人氣動畫劇場版《鬼滅之刃無限城篇》早前於香港上映，繼上集電影版後再次衝擊香港觀眾，不論票房或動畫製作質素均高於外界預期。《鬼滅之刃無限城篇》取得空前成功，有賴原作者創建劇情世界、一眾動畫師像真精緻還原外，為角色配音的一眾聲優亦為幕後重要功臣，成功為炭治郎、我妻善逸及「九柱」等人物賦予生命力、性格與感情。此外，一眾聲優在《鬼滅之刃》系列動畫外，亦不乏為其他動漫角色配音，大家又認得幾多個角色？

《鬼滅之刃無限城篇》的成功背後聲優絕對為幕後功臣！（《鬼滅之刃無限城篇》劇照）

《鬼滅之刃》男主角炭治郎由著名日本聲優花江夏樹配音，現年34歲的花江夏樹於2011年開始成為配音員，其聲演角色受到廣泛注目，包括《進擊的巨人》法爾科、《東京喰種》主角金木研及《排球少年！！》星海光來等。花江夏樹於2015年獲得第9屆聲優賞「新人男優賞」，及後亦獲得多項殊榮。

《鬼滅之刃》男主角炭治郎由著名日本聲優花江夏樹配音（《鬼滅之刃無限城篇》劇照）

花江夏樹是為炭治郎配音的聲優。（花江夏樹Twitter圖片）

本集《鬼滅之刃無限城篇》最大反派猗窩座，則由石田彰聲演，現年53歲的石田彰作為聲優界前輩，由九十年代活躍至今，曾聲演多個重要角色，如《火影忍者》我愛羅、《海賊王》白馬卡文迪許、《機動戰士高達SEED》阿斯蘭薩拉及《銀魂》桂小太郎等。石田彰亦早於2007年舉辦的第1屆聲優賞上得男配角賞，地位舉足輕重！

《鬼滅之刃無限城篇》最大反派猗窩座，由石田彰聲演。（《鬼滅之刃無限城篇》劇照）

駕駛「正義高達」的阿斯蘭薩拉亦由石田彰聲演。（網上圖片）

「九柱」戰力最高的成員之一「水柱」富岡義勇，由51歲的前輩級聲優櫻井孝宏聲演，同樣出身於九十年代，櫻井孝宏亦曾為《火影忍者》蠍、《咒術迴戰》夏油傑等角色配音，但最著名的角色相信亦莫過於《最終幻想VII》男主角Cloud Strife！

「水柱」富岡義勇由51歲的前輩級聲優櫻井孝宏聲演。（《鬼滅之刃》劇照）

《Final Fantasy VII》男主角Cloud Strife原來亦由櫻井孝宏聲演。（《Final Fantasy VII》遊戲畫面）

至於女角色方面，「蟲柱」蝴蝶忍則由早見沙織聲演，她早於小學四年級便決心成為聲優，中一已加入日本播音演技研究所參加少年聲優課班，通過選拔後於2007年出道。早見沙織近年聲演不少人氣作品，包括《海賊王》大和、《SPY X FAMILY》約兒等。

「蟲柱」蝴蝶忍由早見沙織聲演。（《鬼滅之刃》劇照）

《SPY X FAMILY》約兒原來亦由早見沙織聲演。（《SPY X FAMILY》劇照）

《鬼滅之刃無限城篇》另一位反派十二鬼月中的上弦之貳童磨，則由42歲的聲優宮野真守聲演。宮野曾為劇團童星，及後於2001年成為聲優，二十多年來配音作品無數、人氣極高，相信最代表性角色莫過於《死亡筆記》的夜神月，想不到童磨竟然與夜神月「同聲同戲」！

反派十二鬼月中的上弦之貳童磨，由宮野真守聲演。（《鬼滅之刃》截圖）

宮野真守聲演過最代表性角色莫過於《死亡筆記》的夜神月。（《死亡筆記》動畫版劇照）

至於使用「雷之呼吸」的我妻善逸，則由45歲的聲優下野紘聲演。下野紘於高中參加戲劇社後發掘自己對表演藝術的鍾情，於千禧初年成為聲優，代表作品包括《進擊的巨人》、《神薙》等。