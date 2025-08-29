威尼斯影展︱梁朝偉公布新作世界首映禮　預計紅地氈亮相千人拱照

歐洲三大影展之一「第82屆威尼斯影展」於當地時間昨晚（27日）開幕，電影節吸引歐洲影壇及一眾荷里活影星一同出席，並播放來自世界各地的入圍電影作品。香港影帝梁朝偉兩年前獲威尼斯影展頒發「終身成就獎」，在獲獎後仍活躍中外影壇，主演德國匈牙利合拍電影《Silent Friend》更入圍影展主競賽單元，意味梁朝偉有份角逐威尼斯影帝寶座。

梁朝偉兩年前獲威尼斯影展頒發「終身成就獎」。（視覺中國）

梁朝偉當日從李安手上接過「第八十屆威尼斯電影節」金獅獎終身成就獎。（視覺中國）

梁朝偉獲頒威尼斯影展「終身成就獎」後抵港一刻。（資料圖片）

梁朝偉今日（28日）於社交媒體上分享帖文，公布《Silent Friend》於威尼斯影展上放映場次，電影片長145分鐘，其中於當地時間9月4日晚上19:30及21:15分別會播放兩場媒體及業界人士優先場；電影正式世界首映，則會於9月5日晚上21:00舉行，預計梁朝偉將於映前紅地氈環節上現身；最後在9月6日下午16:00亦會舉行一場開放公眾購票的放映場次。

梁朝偉公布《Silent Friend》於威尼斯影展上放映場次。（梁朝偉IG圖片）

《Silent Friend》將於威尼斯影展主場館Sala Grande舉行世界首映禮，場館外設有紅地氈讓一眾影星、主創團隊及嘉賓亮相入場，放映場地設有1032個座位，世界首映亦開放予公眾購票入場，戲票正價僅為15歐元（約港幣136元）。然而不論持有戲票或放映入場許可證，均未保證能夠圍觀主場館紅地氈環節，估計千人拱照的盛況將發生影院內，觀眾亦僅能於放映場地內遠距離目睹梁朝偉的風采。

梁朝偉新作《Silent Friend》入圍威尼斯影展主競賽單元，意味有機會在獲得「終身成就獎」後爭奪影帝。（視覺中國）

《Silent Friend》作為梁朝偉首部主演的歐洲電影，由匈牙利導演Ildikó Enyedi執導，劇情分割為1908年、1972年及2020年三段，梁朝偉作為電影男主角，飾演2020年時空裡一位來自香港的腦神經科學家，在探索嬰兒腦部思想結構期間，在一棵老樹上實踐意想不到的實驗。