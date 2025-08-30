阿龍｜鄭中基痔瘡爆打亂操肌計劃　周秀娜演泰妹︰當地女生白過我

電影《阿龍》由鄭中基（Ronald）、胡耀輝（Mark）聯合執導、跟周秀娜、姜皓文主演，苦候多年，經歷一波數折，終於鐵定9月4日同大家見面。電影早在2018年5月煞科，足足7年後再面世，但漫長的等候，都不及拍攝時，鄭中基要經歷操練、受傷、再操練的反覆階段，難怪7年後再談起也歷歷在目。

雖然電影相隔7年終於上畫，但周秀娜跟鄭中基對拍攝期間的辛酸仍歷歷在目。（陳順禎 攝）

周秀娜笑言以為鄭中基找她拍攝是因為似泰國人。（陳順禎 攝）

拍套戲警惕為人父母

《阿龍》故事講述鄭中基飾演的阿龍，女兒被人擄走引發連串復仇計劃。這一切靈感源自報紙新聞。鄭中基︰「看到父母疏忽，導致小朋友受傷或被非禮，當時已為人父，看後覺得不舒服，想做些事去警惕父母，於是便跟胡耀輝說了這件事，想了這個故事。」

其實今次是自2007年賀歲片《心想事成》後，一口氣再執導《神秘寶藏》及《阿龍》兩部電影，奈何之後兩部都波折重重，《神秘寶藏》更加神秘到未知何時會亮相，這些等了等又的日子，可有打擊自己執導的信心？「其實我並不是很喜歡執導，但我自己構思的故事就會希望自己拍。因為已經有畫面，如果別人的故事，我演就行了。」

鄭中基飾演的阿龍，與八歲的女兒（傅舜盈飾）在泰國旅行時，被當地人口販賣集團擄走後，阿龍不惜付出一切代價化身成雙手沾血的復仇者。（《阿龍》電影劇照）

鄭中基於《阿龍》與小演員傅舜盈（盈盈）鬥戲，由香港鬥到泰國，短短兩個多月的拍攝，令這對拍檔戲內戲外建立了一份「父女情」。（《阿龍》電影劇照）

爆痔瘡慘變加操

鄭中基身兼導演和演員，可以想像在片場有多忙，但似乎佢嫌自己未夠，仲要求自己為角色操練，直言最難並不是身兼兩職，而是要持續操練。「我每日收工要返酒店續續操練，操完之後便與製作部開會，討論第二天拍攝安排，之後才可以吃飯。」

鄭中基原定為電影操練6個月，但因要做痔瘡手術，期間打回原形要臨時加操多兩個月。（陳順禎 攝）

開飯都不是享受，因為要保持體型，吃的都是低鹽低糖無味的食物。「知道日程是這樣，每天要這樣做，已經是工作一部份，唯一我覺得最辛苦的就是吃東西。」反而身旁的周秀娜，因為在戲中是開雞飯店，可以盡情享受美食︰「當我們在吃一些很濃味、香口的食物時，他便自己一個人很孤獨地吃那些煮雞蛋、雞胸，全部都是沒有調味料。」

人人收工時，鄭中基返到酒店要繼續操。（《阿龍》劇照）

拍攝期間，鄭中基都要邊拍邊操肌。（《阿龍》劇照）

不過比起節食，再辛苦的是痔瘡爆發，這除了是血肉之痛，更是心理的陣痛。「本來是計畫用6個月操練加拍攝，但拍攝中途兩度爆痔瘡，沒辦法之下要去做手術，做完手術後身形很快便打回原形，又要重新操練。所以本來6個月的操練最後變成8個月。」更可怕是正式開拍不久，Ronald又受傷導致腳骨爆裂。「因為拍攝時沒有為意自己重了很多，跳下時壓力逼到中間的腳骨裂了，期間都有花時間去等待康復，但由於檔期不能再改，在只能走一兩步下都要完成拍攝。」

周秀娜讚當地泰國女仔，其實比自己更白。（陳順禎 攝）

周秀娜識潮語優先

周秀娜在戲中是飾演一位在泰國生活的潮州華僑，而識講潮州話就成為獲選的主要原因。鄭中基︰「當時找娜姐演，其中一個最主要原因就是她會說潮州話，因為泰國是有很多潮州華僑。角色又要說潮州話又要說泰文，她本身懂潮語便學少一樣，不然要學兩種語言就很難。」周秀娜反笑言當初獲選，以為是因為自己似泰國人︰「我初初以為找我演是因為我個樣似泰國人，但我後來才發現泰國女生原來很白，但我們兩人就越拍越黑。」不過講到難忘一幕，娜姐仲記得跟Ronald因為劇情需要，影過一輯婚紗照。

娜姐仲記得跟Ronald因為劇情需要，影過一輯婚紗照。（《阿龍》劇照）

暴力戲份被大刪

故事講販賣兒童的組織，身為人父的鄭中基恨之入骨，本想借電影去「教訓」他們。「有場戲說找回拐帶我女兒的其中一人，我要嚴刑逼供他問女兒下落，那場戲特意做了隻假手，由我用鉗將其手指先橫向屈再向後拗，拍攝時我沒想尺度如何，先拍了但最後過不到，因為太暴力。」又有一場，講鄭中基另到另一疑犯，同樣遭殘酷對待︰「我綁住他，因為他是長髮的，吊住他時拉到頭皮都掉下，但這幕都全剪掉。」原來Ronald本來想電影以三級上畫，但原來畫面的殘忍程度連三級都不容許。「可能畫面太離譜，審批過不到，所以期間我們剪了很多個版本的。」鄭中基說。