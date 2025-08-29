吳京「戰狼」號召力不再新作票房慘淡　上映6日唔夠30萬宣布撤檔

「戰狼」吳京近年推出的多套電影都好評如潮，就好像《長津湖》、《長津湖之水門橋》、《流浪地球》系列等，均在票房上取得佳績，主演作品累計票房超過300億人民幣，絕對是票房保證。

但在近日其擔任出品人兼有份參演的電影《再見，壞蛋》上映，只上映6天而已，累計票房僅收26.7萬人民幣，票房慘淡令官方最後宣布撤檔，令不少網民紛紛討論吳京似乎號召力不再，跌落神壇了。

據內地媒體報導指出，電影《再見，壞蛋》在8月22日正式上映，吳京雖然不是該電影的主演，但亦有份客串參演，而且他也是該電影的出品人，似乎因為票房不佳的因素，官方就透過微博發出聲明宣布撤檔：「尋常日子遇到無常，經過綜合考量，我們無奈做出撤檔決定。」

而一向是票房保證的吳京，是次新作失敗，引起不少網民議論紛紛，留言表示：「沒來一手愛國宣傳玩不轉了」、「估計演藝生涯要結束了」等，但另有網民則認為可能宣傳不足，才導致電影沒有產生宣傳效果。

《再見，壞蛋》是一部溫情電影，講述武漢市井小民大武（陳明昊 飾）因追債而結識了小男孩豆豆（陳宇喆 飾），在得知豆豆的遭遇故事後，他就決心幫助豆豆，在過程中大武就與街坊們一起為豆豆實現遺願，展現了平凡人善良與溫情的一面。