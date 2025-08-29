他年她日︱許光漢退伍後首現身活動　傳成立工作室：沒有密謀出走

香港奇幻愛情電影《他年她日》由張艾嘉監製編劇、龔兆平執導，許光漢、袁澧林、陳輝虹、許恩怡及謝咏欣等主演。《他年她日》今日（29日）於昂坪360市集舉行宣傳活動，許光漢特意從台灣抵港參與，更為他退伍後首場公開活動，吸引數百影迷粉絲冒烈日到來支持，擠滿整個市集場面墟冚！

《他年她日》今日於昂坪360市集舉行宣傳活動，男女主角許光漢、袁澧林一同出席。（葉志明 攝）

《他年她日》今日於昂坪360市集舉行宣傳活動，監製張艾嘉攜同導演龔兆平（左一）、男女主角許光漢、袁澧林及文念中一同出席。（葉志明 攝）

許光漢在退伍後首次出席公開活動。（葉志明 攝）

數百影迷粉絲冒烈日迎接許光漢退伍後首次出席公開活動。（葉志明 攝）

退伍後首次公開活動 許光漢：看到攝影機覺得蠻不真實！

《他年她日》監製張艾嘉攜同導演龔兆平、許光漢、袁澧林與製作及美術總監文念中，一同到昂坪市集出席宣傳活動，男女主角許光漢與袁澧林於會後接受訪問，作為許光漢退伍後首次公開活動，他自言還未能重新適應面對公眾：「很久沒有在大眾視野出現，就覺得有點新奇、但有點緊張！看到攝影機還是覺得蠻不真實的，但我會盡量趕進度！」並透露馬上要加入劇組，拍攝程偉豪導演的劇集。至於有傳許光漢於退伍後會成立自己的工作室，他笑言報道將計劃形容得太誇張：「可能到了不同的年齡，會想要做做看不同的體驗、不同的位置，但就沒有密謀要出走之類，我還是同一個人，只是換個不同的位置。」

許光漢與袁澧林於《他年她日》宣傳活動上接受傳媒訪問。（葉志明 攝）

有傳將加入《尚氣》續集 許光漢：有點匪夷所思！

許光漢早前有傳將加入Marvel超級英雄電影《尚氣》續集，他亦於訪問中回應相關傳聞：「這件事情有點匪夷所思！因為講着講着就像真的一樣，但其實我沒有收到任何Marvel公司的邀約，當然我會再繼續努力，讓自己有這個機會。」許光漢笑言對進軍荷里活抱隨緣的態度，在入伍期間亦奮力學外語：「在裡面自己讀書的時間很多，學的不止英文，還有其他一些語言。」更透露入伍期間關於刷牙的趣事：「只要牙刷擺的方向一致、擺得整齊就會加分，會有可能幾個小時的放鬆時間之類。」同时亦怕醜表示入伍沒有令自己肌肉變得更強壯：「沒有呀，就變胖了！胖了大槪兩三公斤！」

許光漢回應加入Marvel《尚氣》續集時，表示事件匪夷所思。（葉志明 攝）

許光漢自潮退伍後變胖兩三公斤。（葉志明 攝）

許光漢的身型完全看不出有變胖。（葉志明 攝）

張艾嘉獲釜山山茶花獎 袁澧林視為學習對象：我仲有50年去追趕！

張艾嘉將於今年釜山電影節獲頒發「山茶花獎」，表彰作為女性電影人的卓越成就，袁澧林作為同業後輩，亦對消息感到非常鼓舞：「我覺得攞獎距離我好遙遠，好想知道一個一生奉獻畀電影嘅人，攞獎會係咩感受，原來一種開心、又淡淡然嘅感覺。（張姐的奉獻值得學習？）我仲有50年去追趕！」袁澧林今日以透視清涼打扮現身活動，微鬈短髮亦與張艾嘉甚似，Angela笑言：「因為我呢兩日嘅髮型靈感都參照咗張姐，唔知張姐有冇留意到呢？」許光漢則表示有覺得袁澧林似張姐，笑指：「我昨天有問張姐覺得像不像，她說有覺得像！」

袁澧林今日罕有以透視清涼打扮示人。（葉志明 攝）

袁澧林笑言新髮型模仿張艾嘉。（葉志明 攝）

袁澧林新髮型確與張艾嘉有幾分相似。（葉志明 攝）

《他年她日》活動於昂坪360市集舉行，同場亦展出不少電影相關道具與展板，袁澧林驚喜地表示：「啱啱見到我哋部戲展覽嘅一部份，見到我每日攞住嘅道具擺咗喺到，覺得返咗去一年幾前嘅感覺。同埋套衫大家可以睇得到、摸得到，但件衫係喺好艱巨嘅環境裡面着住拍攝，一定好多汗好臭！（聞過有沒有氣味？）好似冇乜異味，應該洗乾淨咗嘅！」