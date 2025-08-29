他年她日︱許光漢來港拍戲帶病趕進度　導演盛讚︰佢主動話冇問題

香港奇幻愛情電影《他年她日》由張艾嘉監製編劇、龔兆平執導，許光漢、袁澧林、陳輝虹、許恩怡及謝咏欣等主演。《他年她日》今日（29日）於昂坪360市集舉行宣傳活動，許光漢特意從台灣抵港參與，更是他退伍後首場公開活動，吸引數百影迷粉絲冒烈日到來支持，擠滿整個市集場面墟冚！

《他年她日》由許光漢、袁澧林主演，張艾嘉擔任監製兼編劇。（葉志明 攝）

《他年她日》今日於昂坪360市集舉行宣傳活動，監製張艾嘉攜同導演龔兆平（左一）、男女主角許光漢、袁澧林及文念中一同出席。（葉志明 攝）

許光漢在退伍後首次出席公開活動。（葉志明 攝）

《他年她日》監製張艾嘉攜同導演龔兆平、許光漢、袁澧林與製作及美術總監文念中，一同到昂坪市集出席宣傳活動。張艾嘉與導演龔兆平、文念中於會後接受傳媒訪問，導演透露撰寫劇本時已構思請許光漢、袁澧林主演：「我本身都好喜歡兩位，俊男美女、又係好好嘅演員，知道會搵台灣嘅演員合作嘅時候，就大膽向張姐提出搵光漢幫手。」張姐則笑指許光漢爽快答應：「許光漢好少機會嚟香港拍戲，我哋花咗一年時間寫好劇本，佢睇完劇本之後真係一口答應！」

《他年她日》監製張艾嘉、導演龔兆平、製作及美術總監文念中，於宣傳活動後接受媒體訪問。（葉志明 攝）

《他年她日》整部電影於香港取景，走遍許多山旮旯角落秘景，導演直言過程不容易，張姐亦指：「我哋真上山下海、飛天遁地，天氣又唔穩定、有時好熱！」自己作為演員出身，知道過程艱辛，因此亦下廚煮許多美食替演們加油。導演首部劇情片便與許光漢合作，直言對方非常專業：「有幾日其實光漢帶病上陣，但因為時間、場景檔期問題，我哋本身想佢休息幾日，但光漢之道冇辦法之後，主動話冇問題，我哋就繼續拍落去，過程都辛苦佢！」

許光漢原來帶病上陣拍攝《他年她日》非常專業！（葉志明 攝）

張艾嘉於《他年她日》僅擔任監製及編劇，並未有親身演出，但導演則透露：「原本好似想將周醫生（陳輝虹 飾）改做女仔，不過張姐拒絕咗。」張姐隨即笑言：「係一口拒絕！」導演續指：「因為做監製真係太忙，所有嘢由零開始。基本上每一日喺到、每個鏡頭都睇住！」張姐則表示僅為監製的本份。文念中是次作為製作及美術總監，坦言劇組走遍許多場景：「我哋今次好多場景都係港產片好少拍過，有啲係直情未拍過，所以我估觀眾睇完都相當新鮮！就好似薯仔（許光漢 飾）屋企，係一個山頂嚟，我哋工作人員嘅車要經過懸崖峭壁先上到去！」

《他年她日》周醫生的角色，原來曾考慮改成女性，由張艾嘉在監製以外演出。（葉志明 攝）

張艾嘉獲頒「山茶花獎」將親到釜山

張艾嘉將於今年釜山電影節獲頒「山茶花獎」，作為對女性影人的表揚，張姐回應得獎時坦言：「我一路同導演講我哋拍電影唔係為咗參展，係為咗觀眾去拍、希望同觀眾分享，已經好開心。點知有呢個獎畀我，我更加覺得好榮幸！佢哋對女性嘅重視越來越重，不論係女導演、女編劇同工作人員都越來越多，所以都會親身去攞獎！」並將監製新作《他年她日》帶給一眾韓國觀眾。

張艾嘉將獲釜山電影節頒發「山茶花獎」，並會親自到韓國領獎。（葉志明 攝）

至於談到袁澧林的新髮型模仿自張艾嘉，張姐笑言：「我其實唔知，我不嬲都係短頭髮，尋日光漢問我覺得Angela有咩唔同，我睇嚟睇去都覺得冇乜嘢，可能我睇到佢好似睇到我自己咁啦！」

張艾嘉笑言未有發覺袁澧林的新髮型參考自己，表示可能像看到自己一樣。（葉志明 攝）