捕風捉影｜成龍希望觀眾能看見演技　不要單純視他是動作演員

國際巨星成龍近年推出多部電影作品票房都欠佳，但近日其新作《捕風捉影》上映後大受歡迎，至今累計票房收逾7億人民幣，是他近年主演口碑最好的電影。而在不少觀眾心目中，其早已被標籤是一位動作演員，但在近日他現身廣州作宣傳時，就希望觀眾不要認定他是一位動作演員，因為過去他勇於嘗試不同電影類型，希望大家能看見他的演技，當他是一位「會打」的演員就好。

《捕風捉影》上映後票房成績不俗。（《捕風捉影》微博圖片）

至今累計票房收逾7億人民幣。（網上截圖）

從影超過60年，成龍早已被觀眾認定是動作演員，他深明做一位動作演員其實很難長久生存，所以在演藝生涯中他勇於尋求改變，嘗試跳出舒適圈讓觀眾能看見自己不同一面，他表示：「所以呢十幾年前我就開始計劃一直改變，希望有一些導演，請我去拍一些文戲，就是大膽的去給觀眾看見我純演技，你們可能不喜歡看，我不這麼做的話，我就知道你們永遠要看我打，就是我用文戲、喜劇、合家歡、強烈的動作是一直在變。」希望觀眾視他是一位「會打」（兼具演技與動作能力的全能型演員）的演員，而不是單純的動作演員。

成龍希望大家當他是一位「會打」的演員。（《捕風捉影》微博圖片）

他亦透過經驗與年輕演員分享，表示作為一個動作演員，其實生命力不會太長，很多動作演員其實不打了就很容易消失（電影圈），所以他就勇於尋求改變，嘗試拍不同類型風格的電影，這樣做才能成為影壇常青。

成龍希望大家能看見他的演技。（《捕風捉影》微博圖片）