專訪︱鄒凱光嘆電影寒冬生機不再　工業淪為興趣：做就唔好計人工

香港資深編劇兼電台節目主持人「灘叔」鄒凱光，近日起每月一晚舉行《飲啦！衰鬼 Drink The F Up！》Talk Show節目，成為香港首個藝人與現場觀眾邊飲酒、邊暢所欲言的近距離互動節目！早前鄒凱光就新節目接受《香港01》專訪時，亦憑於電影界打滾30年經驗，對目前香港電影業高山低谷分享觀點，並回顧昔日黃金年代跟隨杜琪峯與韋家輝製作的往事。

鄒凱光早前就《飲啦！衰鬼 Drink The F Up！》Talk Show節目接受《香港01》專訪。（陳順禎 攝）

鄒凱光亦憑於電影界打滾30年經驗，對目前香港電影業高山低谷分享觀點。（陳順禎 攝）

香港電影業自去年底起陷入寒冬，製片商一直難以開拍新戲，前線從業員生計亦難以維持，鄒凱光從事編劇數十年，亦表示行業前景今非昔比、不再生機處處：「我從前的年代港產片是一個工業體系，各崗位都能夠賴以維生，然而現在只能夠當作興趣去做。有機會就去做、適合就去做，決定做便不要計較收入，甚至要『蝕住』投放回拍攝中去做。」灘叔自嘲於黃金年代入行，如自己一樣資質一般的人亦能夠加入電影圈：「當時電影圈最奇怪的狀況，是有盡最高級的人才，像徐克一類的超級高手在圈中；但較低下層亦有拍三級片、拍打戲動作片亦可。甚至在外沒有工作機會，亦可以入行電影，無法做文職亦可以做道具、劇務、場務，每個人都能夠靠電影圈維生，我這個年代的許多人亦靠電影養活自己許多年。」

鄒凱光自嘲入行時連自己一樣資質一般的人亦能加入。（陳順禎 攝）

鄒凱光於電影圈內身兼幕前幕後，作為編劇入行、亦曾擔任導演、出鏡作為演員，然而目前亦無法單向發展電影工作：「以前我會計劃一年三部電影，寫兩部、拍一部，大槪便足夠生活，然而現在可能三五年才有一部，怎可能做得到？」鄒凱光坦言未如其他同業一樣樂觀，認為消費者娛樂模式已經轉變，電影院巨幕音響等配備與家庭影音未如昔日差天共地，加上限時限刻入場睇戲亦難以配合香港人生活規律。

鄒凱光嘆以目前的電影市道，三五年才能有一部作品，難以靠電影人職業為生。（陳順禎 攝）

鄒凱光亦表示家庭影音配備的進步，亦讓觀眾減少進入戲院。（陳順禎 攝）

鄒凱光編劇導演與演出作品不乏賣座喜劇，對於近年喜劇息微亦提出兩項觀點：「喜劇仍然存在，只是形式上轉變，變成收錄在App裡面的短視頻、短劇，若要人買票入戲院看90分鐘，大家亦會對好笑程度有所保留。其次，因為我們以前是個政治不正確的年代！當時能夠放膽取笑人，能夠以性向、體型等開玩笑，但現在就變成歧視。」鄒凱光續以《低俗喜劇》、《飛虎出征》等喜劇為例，坦言劇情玩笑已再難重現，當時內地觀眾專誠來港入場收看的經濟模式亦不復再。

鄒凱光以《低俗喜劇》《飛虎出征》等喜劇為例，坦言劇情玩笑已再難重現。（陳順禎 攝）

鄒凱光以《低俗喜劇》《飛虎出征》等喜劇為例，坦言劇情玩笑已再難重現。（《低俗喜劇》電影劇照）

《飛虎出征》由杜汶澤、余文樂、曾國祥及鄒凱光主演。（《飛虎出征》劇照）

今年初由杜琪峯監製，李子俊、張家傑及黃偉傑執導的電視劇《三命》播出，鄒凱光不下一次於節目與社交媒體盛讚杜琪峯與旗下團隊。談到當年跟隨杜琪峯、韋家輝擔任《一個字頭的誕生》編劇時，表示當年的光景亦不復再：「當時是最豐盛、最好養份、最百花齊放的年代，喜歡拍甚麼便拍甚麼，已經無法回到當時！」他坦言在古惑仔與江湖片種最盛行的時代，韋家輝竟拍出一種Cult味，將題材玩至出神入化：「正常古惑仔的故事，著草便去台灣吧，誰知韋生竟走向哲學命題。當時第一個版本的故事寫足三個月，捱過第一個月後我對韋生說『我頂唔順呀！其實我哋度緊乜嘢？』韋生卻晚晚戴着耳機坐着、默不作聲，在我毫無頭緒時，韋生便講出故事第二個版本出來，原來他當時每日在聽閩南語歌，思考醞釀若故事不在台灣發生會變成如何？」最後便在韋家輝的帶領下發展出兩條命途。

《一個字頭的誕生》為杜琪峯、韋家輝創立銀河映像後首部正式電影作品。（《一個字頭的誕生》電影劇照）

鄒凱光談到跟隨杜琪峯與韋家輝撰寫《一個字頭的誕生》劇本時，相當回味當年的歲月。（陳順禎 攝）