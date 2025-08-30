8號出口｜改編日本爆紅驚悚遊戲　高先戲院還原「無限循環」世界

改編自日本爆紅驚悚遊戲的真人電影《8號出口》（Exit 8），將於8月30日起優先場，9月4日全港正式上映。電影繼於康城影展「午夜放映」單元世界首映，全場觀眾熱烈起立鼓掌長達8分鐘後，更強勢入圍今屆釜山國際電影節「午夜激情」單元。

《8號出口》由川村元氣執導，他曾監製震撼人心的《告白》、是枝裕和的《怪物》等，並參與動畫神作《你的名字》、《天氣之子》，其獨特的敘事美學早已享譽國際。而主演的二宮和也則是日本影壇新寵，憑《給兒子的安魂曲》榮膺日本奧斯卡影帝殊榮，這次更首度挑戰極限心理驚悚角色，將觀眾徹底捲入令人窒息的無限循環夢魘。

故事改編自全球爆紅的同名遊戲，一名普通上班族誤闖地鐵走廊，卻驚覺自己被困於無窮無盡的地下世界。唯一生存法則，就是遇到異常便回頭，沒有異常便前進，直到找到8號出口。然而每一次選擇，背後都潛藏著讓人毛骨悚然的真相…電影完整還原遊戲壓迫感十足的氛圍，更加入小松菜奈、河內大和等實力派演員，讓這場恐怖迷宮升級為視覺與心理的雙重煎熬。

為了讓觀眾親身感受電影的壓迫氣氛，高先電影院特意打造「沉浸式驚悚走廊」，不單止在視覺上百分百還原電影中的白色方格牆與出口指示牌，更加「升級加碼」——現場播出電影通道的詭異背景聲！走進高先電影院的瞬間，觀眾便會被白色方格牆、冷冽燈光、鮮黃出口指示及無盡延伸的通道包圍，彷彿一腳踏入電影世界。每個角落都暗藏驚悚氛圍，令人分不清現實與幻覺，甚至懷疑自己是否已經被困在「無限循環」當中。

《8號出口》在康城影展首映後即獲國際媒體狂讚，被譽為「年度最具創意的驚悚體驗」，現場更爆發長達8分鐘掌聲。如今再度入選釜山國際電影節「午夜激情」單元，意味著這部作品即將在亞洲觀眾面前引爆驚悚熱潮，勢必成為今年最受矚目的黑馬之作！