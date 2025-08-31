威尼斯影展︱佐治古尼獲最長掌聲　茱莉亞羅拔絲落淚飛吻擁抱導演

歐洲三大影展之一「第82屆威尼斯影展」日前開幕，短短幾日內已經有愛瑪史東（Emma Stone）、佐治古尼（George Clooney）、Adam Sandler、茱莉亞羅拔絲（Julia Roberts）、安德魯加菲（Andrew Garfield）、朴贊郁、孫藝珍、李炳憲等國際知名影星現身，並為他們執導主演的多部焦點作品舉行首映儀式！

歐洲影展首映禮上，觀眾於放映後謝幕期間的站立鼓掌（Standing Ovation）時間長度，一向成為斷定作品質素與受歡迎程度的重要指標之一，今屆各部率先放映作品亦得到長短不同的掌聲。其中，由朴贊郁執導、孫藝珍產後復出合作李炳憲的新作《No Other Choice》在放映後獲得長達8分半鐘的掌聲；由佐治古尼、Adam Sandler及Laura Dern主演作品《Jay Kelly》則贏得長達10分鐘掌聲，成為目前本屆之冠！

至於由茱莉亞羅拔絲、安德魯加菲合演新作《After the Hunt》則獲得6分鐘掌聲，期間茱莉亞羅拔絲更感動落淚、向觀眾飛吻，並緊緊擁抱導演Luca Guadagnino，心情顯然非常激動！愛瑪史東主演的科幻喜劇新作《Bugonia》，亦同樣獲得6分鐘掌聲，與茱莉亞羅拔絲「平手」！

