Jessica C.連日派福利變水着放題　化身孖辮妹上圍堅挺如出道當年

香港動作影星安志杰與混血名模太太Jessica C.，結婚至今八年一直非常恩愛，婚後更育有一對可愛仔女，家庭非常幸福美滿！Jessica C.近日頻密更新社交媒體，似乎因為度假心情大好，連日分享多輯泳裝造型照及影片，瞬間洗板成為夏日水着放題，就算成為人母後仍不忘派福利給多年影迷粉絲！

Jessica C.近日非常活躍玩社交媒體。（Jessica C. IG圖片）

Jessica C.連續分享多組泳裝照片，在日前一輯池畔比堅尼靚相，讓初出道的驕人身材重見天日後，今日更轉戰陽光海灘，以一襲紅色三點色泳衣上陣，更紥起孖辮走少女風格造型！現年37歲的Jessica C.成為兩孩之母後，身材仍宛如少女，除上圍依舊堅挺，腰線身材沒有一絲贅肉，猶如出道初年一樣吸引！

Jessica C.轉戰陽光海灘，以一襲紅色三點色泳衣上陣！（Jessica C. IG圖片）

Jessica C.更紥起孖辮，造型少女味十足！（Jessica C. IG圖片）