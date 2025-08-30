Jessica C.連日派福利變水着放題　化身孖辮妹上圍堅挺如出道當年

撰文：莫匡堯
出版：更新：

香港動作影星安志杰與混血名模太太Jessica C.，結婚至今八年一直非常恩愛，婚後更育有一對可愛仔女，家庭非常幸福美滿！Jessica C.近日頻密更新社交媒體，似乎因為度假心情大好，連日分享多輯泳裝造型照及影片，瞬間洗板成為夏日水着放題，就算成為人母後仍不忘派福利給多年影迷粉絲！

Jessica C.近日非常活躍玩社交媒體。（Jessica C. IG圖片）
Jessica C.連日分享度假泳裝照變水着放題！（Jessica C. IG圖片）
Jessica C.連日分享度假泳裝照變水着放題！（Jessica C. IG圖片）
Jessica C.連日分享度假泳裝照變水着放題！（Jessica C. IG圖片）
Jessica C.連日分享度假泳裝照變水着放題！（Jessica C. IG圖片）
Jessica C.連日分享度假泳裝照變水着放題！（Jessica C. IG圖片）

Jessica C.連續分享多組泳裝照片，在日前一輯池畔比堅尼靚相，讓初出道的驕人身材重見天日後，今日更轉戰陽光海灘，以一襲紅色三點色泳衣上陣，更紥起孖辮走少女風格造型！現年37歲的Jessica C.成為兩孩之母後，身材仍宛如少女，除上圍依舊堅挺，腰線身材沒有一絲贅肉，猶如出道初年一樣吸引！

Jessica C.轉戰陽光海灘，以一襲紅色三點色泳衣上陣！（Jessica C. IG圖片）
Jessica C.轉戰陽光海灘，以一襲紅色三點色泳衣上陣！（Jessica C. IG圖片）
Jessica C.轉戰陽光海灘，以一襲紅色三點色泳衣上陣！（Jessica C. IG圖片）
Jessica C.轉戰陽光海灘，以一襲紅色三點色泳衣上陣！（Jessica C. IG圖片）
Jessica C.轉戰陽光海灘，以一襲紅色三點色泳衣上陣！（Jessica C. IG圖片）
Jessica C.更紥起孖辮，造型少女味十足！（Jessica C. IG圖片）
Jessica C.更紥起孖辮，造型少女味十足！（Jessica C. IG圖片）
電影
港產片
Jessica C.