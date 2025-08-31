82歲陳惠敏被偶遇獨自搭飛機精神飽滿　曾暴瘦中風兼兩度患癌

現年82歲的武打影星陳惠敏曾在多部電影中飾演江湖大佬，霸氣形象深入民心，當中他在電影《古惑仔》中飾演「江湖大佬」駱駝一角，至今仍十分經典。日前有網民捕獲陳惠敏搭飛機，其最新狀態掀起網民熱議。

陳惠敏曾拍過不少江湖電影。（影片截圖）

霸氣形象深入民心。（資料圖片）

日前有網民在搭飛機時偶遇陳惠敏，並將照片分享到小紅書，並留言寫道：「坐飛機突然偶遇明星，這是哪位明星有誰記得」。相中可見，身穿紅黑格仔恤衫的陳惠敏獨自坐在座位，似乎看到網民拍照，並目露兇光看著鏡頭。有大批網民看到照片後，都忍不住留言表示：「陳慧敏！狀態挺好的」、「趕緊打電話讓山雞來救你」、「大哥氣場！」、「這個真的是大佬」、「東星駱駝！」、「腳有李小龍，拳有陳慧敏」、「他是真的很能打！」

日前有網民在搭飛機時偶遇陳惠敏，並將照片分享到小紅書。（小紅書）

陳惠敏近況看起來精神飽滿，不過他曾在2020年9月公開承認患有肺癌，但幸好他在患病初期及早發現，經過治療後終於戰勝病魔，康復情況理想。不過陳惠敏在2021年又患上腦癌，他曾在接受訪問時分享抗癌經歷：「話唔驚就假，係人都怕死，點會諗到個腦會有cancer？嗰陣係好嚴重，成日暈，睇嘢又睇唔清楚，因為係喺右邊個腦發現，影響咗左邊嘅身體，所以我而家都有少少唔係咁靈敏，仲有啲痺，仲試過冇乜力。」但最後都醫得好：「我腦癌三期唔使用化療，嗰啲都唔使，免疫治療。好多人都問我『點解你腦癌三期都能醫治好？』，我同你講因為我有一個好醫生！我真係太幸運嘞！」雖然曾中風兼兩度患癌，但陳惠敏依然繼續食煙，他亦直言：「戒唔到，食少啲囉。（有冇話嘗試戒過？）有戒過，但啲人鍾意畀煙你食，你唔食都掉埋嚟。（一日食幾多？）一包到。」