莊韻澄潮玩AI生成個人公仔模型　神還原性感曲線姿勢誘人

最近社交媒體再次流行另一鼓熱朝，利用AI生成工具將相片化成立體手板公仔模型（Action Figure），對圖像立體感像真還原度相當高！香港女演員莊韻澄亦把握流量密碼，繼續潮玩AI生成工具，將三輯性感婚紗與Cosplay福利照透過AI重繪，將其絕美外貌與性感曲線身材化成手板公仔！

莊韻澄潮玩AI生成工具，將三輯性感福利照透過AI重繪成手板公仔！（莊韻澄IG圖片）

莊韻澄於社交媒體分享三張AI生成的圖片，將自己穿上婚紗拍攝的性感寫真照、Cosplay成《海賊王》女帝及《自殺特攻隊》（Suicide Squard）小丑女Harley Quinn化成手板公仔。在婚紗版公仔上，莊韻澄逼爆上圍被AI完美捕捉，毫不誇張地呈現其圓潤與重量感，加上「腿張開」的誘人姿勢，堪稱神級還原莊韻澄的絕美性感一面，令每位影迷粉絲都想擁有！

莊韻澄以AI將性感婚紗照生成為手板公仔，神還原逼爆上圍與「腿張開」性感姿勢！（莊韻澄IG圖片）

莊韻澄的真人相片其實亦極盡誘惑！（莊韻澄IG圖片）

至於性感Cosplay版本，莊韻澄化身《海賊王》女帝所拍攝的照片，更連包裝盒亦在背景中被生成，十足在市面買到的公仔產品，對莊韻澄造型中逆天級纖腰與高叉剪裁展露的雪白長腿，亦充份還原！而Cosplay成小丑女的版本，造型細緻度則最高，不論身材比例、上衫穿洞破爛細節、腰間紋身及長腿上的魚網絲襪均完整還原。相信如果莊韻澄現實推出以上三款手板公仔，肯定馬上會被影迷粉絲狂掃一空！

莊韻澄化身《海賊王》女帝的手板公仔，神還原她的完美腰線及長腿！（莊韻澄IG圖片）

莊韻澄的真人Cosplay相片其實絲毫不輸蝕！（莊韻澄IG圖片）

莊韻澄化身《自殺特攻隊》小丑女的手板公仔，細節還原度最高！（莊韻澄IG圖片）

莊韻澄的真人Cosplay相片，其實已經似足手板公仔一樣零死角無懈可擊！（莊韻澄IG圖片）

