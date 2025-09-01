鄒凱光開騷自曝交友網識女仔　Joey Ma拆解Gay界密碼分辨性需要

由OFF GRID主辦，資深電影人兼電台主持的鄒凱光（灘叔），與著名時裝博客、造型師Joey Ma（馬宗瀚），首度携手合作，破天荒在酒吧開Talk Show，成為香港首個藝人與現場觀眾，邊飲酒邊暢所欲言的近距離互動Show。前晚（8月30日）舉行首場演出，現場氣氛高漲，觀眾反應熱烈，兩人的「一直一攣」配搭起了化學作品，更大膽談性。

鄒凱光與Joey Ma馬宗瀚首度携手合作，破天荒在酒吧開Talk Show，成為香港首個藝人與現場觀眾，邊飲酒邊暢所欲言的近距離互動Show。（資料圖片）

鄒凱光與Joey Ma馬宗瀚首度携手合作，破天荒在酒吧開Talk Show，成為香港首個藝人與現場觀眾，邊飲酒邊暢所欲言的近距離互動Show。（資料圖片）

鄒凱光與Joey Ma馬宗瀚首度携手合作，破天荒在酒吧開Talk Show，成為香港首個藝人與現場觀眾，邊飲酒邊暢所欲言的近距離互動Show。（資料圖片）

前晚由灘叔率先出場，先以「酒後亂性」話題揭開序幕，他直言男性醉酒後亂性，總被說成「X街」，甚至被形容是淫賤、衰人。相反攣男醉酒後亂性，總被人接受，他坦言感到不公平。談到酒局，灘叔分享一次傷感的經歷，他表示外婆身體狀況不好，在各地的子孫趕回港探望，有次親友來到他家聚會，難得齊人，將家中的酒幾乎飲光，親友們都好盡興，怎料兩日後外婆便離世，他坦言︰「呢餐酒局好難忘，我永遠都會記得。」

鄒凱光更分享一場溫情酒局經歷。（資料圖片）

之後輪到Joey Ma出場，他以一身珠片閃令令的貼身晚裝示人，現場即傳來歡呼聲，此時灘叔無奈謂︰「頭先靜過靈堂。」為搞熱氣氛，兩位先後請三位現場觀眾上台，分享對兩性睇法，觀眾們亦十分投入。Joey還拆解Gay界的一些專有用詞，大爆Gay界密碼：如「1」（Top）是主動方（插入的）；「0」（Bottom）是被動方（被插的）。他謂︰「有些叫「10」（Versatile）即係雙方都得。至於Side即是對方唔鍾意肛交，只係鍾意錫同愛撫。」現場觀眾聽後，不禁嘩嘩聲。

Joey Ma以一身珠片閃令令的貼身晚裝示人，現場即傳來歡呼聲！（資料圖片）

Joey被灘叔追問是那種類型，他坦言︰「我係射完就走，唔會敞開心扉同對方傾計。」至於灘叔自曝曾玩交友網，並以自己的相片和名字在網上尋覓女生，他說︰「嗰次我落自己相，識咗嗰女仔好好傾，後來個女仔話我，你唔好扮鄒凱光，唉！真係唔公平。」

鄒凱光真身上交友網站識女仔，竟被對方話扮鄒光。（資料圖片）

首場完成演出後，兩人異口同聲均表示好開心，Joey表示︰「初頭都有啲緊張，一上到台好開心，始終有灘叔喺度，有個熟人我會好安心，之後三場騷我更有信心。」至於灘叔對首場talk show演出，他表示︰「做細場好close，觀眾反應都好熱烈，Joey俾我想像中更爆，我覺得今晚講嘅嘢都幾over，觀眾都好接受。」

觀眾反應熱烈，讓鄒凱光與Joey Ma都放下心頭大石。（資料圖片）

觀眾反應熱烈，讓鄒凱光與Joey Ma都放下心頭大石。（資料圖片）

觀眾反應熱烈，讓鄒凱光與Joey Ma都放下心頭大石。（資料圖片）

觀眾反應熱烈，讓鄒凱光與Joey Ma都放下心頭大石。（資料圖片）

鄒凱光與Joey Ma的造型師朋友Salma亦特意前來捧場，二人與她見面非常感動。（資料圖片）

鄒凱光與Joey Ma的造型師朋友Salma亦特意前來捧場，二人與她見面非常感動。（資料圖片）

Opening Acts 暖場陣容

Cheri ── 以溫柔聲線與療癒能量打開夜晚序幕，曾為NiL《Echo Of…》演出Opening掀起熱烈回響。

Cheri以溫柔聲線與療癒能量打開夜晚序幕！（資料圖片）

Cheri以溫柔聲線與療癒能量打開夜晚序幕！（資料圖片）

Cheri以溫柔聲線與療癒能量打開夜晚序幕！（資料圖片）

楊致裕 ── 應屆香港演藝學院畢業生，首次公開登台演出 Stand-up，用最raw最貼地的角度，為觀眾打開今晚的第一句實話。

楊致裕為應屆香港演藝學院畢業生，首次公開登台演出 Stand-up。（資料圖片）

楊致裕為應屆香港演藝學院畢業生，首次公開登台演出 Stand-up。（資料圖片）

楊致裕為應屆香港演藝學院畢業生，首次公開登台演出 Stand-up。（資料圖片）

After Party｜《Canton Night 廣東夜 ft. BEAT FRIDAY》

Show 後，灘叔 x Joey Ma 落場繼續陪你玩，一起迎接這場屬於香港的深夜派對！由 DJ 組合BEAT FRIDAY 主理，精選 80 至 00 年代廣東流行金曲，重新混音演繹，慶祝香港流行音樂的黃金年代，喚起我們共同成長的聲音記憶！