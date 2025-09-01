威尼斯影展《科學怪人》掌聲盡破紀錄　紅氈遭超級星二代性感搶鏡

歐洲三大影展之一「第82屆威尼斯電影節」日前開幕，影展甫一開鑼已播放多部焦點電影，當地時間昨日（8月31日）則舉行《科學怪人》（Frankenstein）全球首映禮。《科學怪人》由串流平台Netflix斥資拍攝，墨西哥裔奧斯卡「最佳導演」獎得主吉拿域戴拖路（Guillermo del Toro）執導，Oscar Isaac、Christoph Waltz、Ralph Ineson及超級型男Jacob Elordi主演。

吉拿域戴拖路執導新作《科學怪人》於威尼斯電影節舉行全球首映禮。（視覺中國）

吉拿域戴拖路執導新作《科學怪人》於威尼斯電影節舉行全球首映禮，男主角Oscar Isaac隨劇組出席。（視覺中國）

吉拿域戴拖路執導新作《科學怪人》於威尼斯電影節舉行全球首映禮。（視覺中國）

由吉拿域戴拖路執導新作《科學怪人》為本屆威尼斯電影節焦點作品之一。（《科學怪人》電影劇照）

由吉拿域戴拖路執導新作《科學怪人》為本屆威尼斯電影節焦點作品之一。（《科學怪人》電影劇照）

由吉拿域戴拖路執導新作《科學怪人》為本屆威尼斯電影節焦點作品之一。（《科學怪人》電影劇照）

《科學怪人》名導吉拿域戴拖路此前曾拍攝《忘形水》（Shape of Water）、《魔間迷宮》（Pan's Labyrinth）等魔幻怪談佳作，珠玉在前當然令外界對《科學怪人》倍感期待。在《科學怪人》威尼斯影展世界首映上，吉拿域戴拖路攜同一眾主演出席，在影後更獲得破紀錄15分鐘站立掌聲，成為本屆掌聲時間最長的首映作品，在影展史上亦絕無僅有，足顯外界對《科學怪人》的讚譽與欣賞！

吉拿域戴拖路執導新作《科學怪人》於威尼斯電影節首映後，獲觀眾長達15分鐘站立鼓掌，盡破本屆紀錄。（視覺中國）

型男Jacob Elordi為《科學怪人》主演之一！（視覺中國）

Christoph Waltz為《科學怪人》主演之一！（視覺中國）

雖然《科學怪人》為本屆威尼斯焦點作品之一，然而一眾主演亮相首映禮紅地氈時，竟被一位超級星二代性感搶鏡！已故「流行樂天王」米高積遜（Michael Jackson）女兒Paris Jackson於首映禮紅地氈登場，以一襲黑色貼身超低胸露背長裙亮相，裙裝剪裁「中門大開」大騷迷人紋身與傲人上圍，加上她筆挺標緻五官，讓她成為全場鏡頭焦點，風頭蓋過《科學怪人》一眾主演，連型男Jacob Elordi亦要避其鋒芒！

「流行樂天王」米高積遜女兒Paris Jackson於首映禮紅地氈性感登場，搶盡全場鏡頭焦點！（視覺中國）

「流行樂天王」米高積遜女兒Paris Jackson於首映禮紅地氈性感登場，搶盡全場鏡頭焦點！（視覺中國）

「流行樂天王」米高積遜女兒Paris Jackson於首映禮紅地氈性感登場，搶盡全場鏡頭焦點！（視覺中國）

「流行樂天王」米高積遜女兒Paris Jackson於首映禮紅地氈性感登場，搶盡全場鏡頭焦點！（視覺中國）

「流行樂天王」米高積遜女兒Paris Jackson於首映禮紅地氈性感登場，搶盡全場鏡頭焦點！（視覺中國）

「流行樂天王」米高積遜女兒Paris Jackson於首映禮紅地氈性感登場，搶盡全場鏡頭焦點！（視覺中國）

「流行樂天王」米高積遜女兒Paris Jackson於首映禮紅地氈性感登場，搶盡全場鏡頭焦點！（視覺中國）

「流行樂天王」米高積遜女兒Paris Jackson於首映禮紅地氈性感登場，搶盡全場鏡頭焦點！（視覺中國）

「流行樂天王」米高積遜女兒Paris Jackson於首映禮紅地氈性感登場，搶盡全場鏡頭焦點！（視覺中國）

型男Jacob Elordi作為《科學怪人》主演，亦要避其鋒芒！（視覺中國）

型男Jacob Elordi作為《科學怪人》主演，亦要避其鋒芒！（視覺中國）