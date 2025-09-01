金馬創投︱黃浩然執導新戲入選　麥曦茵彭秀慧翁子光劇本蓄勢待發

台北「2025金馬創投會議」今日（1日）公布電影入選企劃案，包括12部拍攝中的電影（WIP）及38項開發中電影企劃（FPP），包括劇情片、紀錄片及動畫作品，主要由台灣本土製作，並與美國、新加坡、西班牙、意大利、法國、馬來西亞及澳門製作，其中亦不乏香港團隊拍攝中及開發中的作品。

《緣路山旮旯》導演黃浩然夥拍鍾宏杰執導的劇情片《廚師發辦》入選2025年金馬創投會議的12部拍攝中電影名單。（葉志明 攝）

入選2025年金馬創投會議的12部拍攝中電影名單內，包括由《緣路山旮旯》導演黃浩然夥拍鍾宏杰執導的劇情片《廚師發辦》，劇情結合美食與交友軟體，以四頓飯談出浪漫戀曲。另外亦有由周彤執導新作《Big Little Things》，由香港與美國聯合製作，為一部探討親密謊言的女同志家庭劇。

金馬影展「金馬創投會議」公布入選的12部拍攝中電影名單。（金馬獎IG圖片）

在入選2025年金馬創投會議的38項開發中電影企劃名單中，亦有七部香港電影劇本蓄勢待發，包括《烈日當空》導演麥曦茵描繪三代母女複雜牽絆新作《可以不原諒的事》；金像最佳編劇關皓月追索華僑漂流身世作品《無根之木》；《狂舞派》編劇陳心遙首部執導作品《桃花樹下》；《憂鬱之島》導演陳梓桓改編小說《什麼都有發生》；《桃姐》監製李恩霖、林澤秋導演作品《香港開麥拉》及《正義迴廊》林善以AV與三級片為引重述世代矛盾的《極限馬賽克》。

《烈日當空》導演麥曦茵描繪三代母女複雜牽絆新作《可以不原諒的事》入選2025年金馬創投會議的38項開發中電影企劃名單。（資料圖片）

金馬影展「金馬創投會議」公布入選的38部開發中電影企劃名單。（金馬獎IG圖片）

此外，在多元性別題材的電影開發企劃中，亦有由彭秀慧執導、翁子光監製的新作《如無意外》，劇情講述一位喪子的母親挖掘出兒子與金獎導演的地下戀情。