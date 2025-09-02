印度男星狠批Marvel浪費　供演員帝王生活：司機豪華公寓五餐任食

Marvel超級英雄電影《永恆族》（Eternals），向來被視為系列中最具爭議性的作品之一，電影由奧斯卡首位華裔「最佳導演」得主趙婷執導，安祖蓮娜祖莉（Angelina Jolie）、陳靜（Gemma Chan）、巴利高根（Barry Keoghan）、Richard Madden、馬東石及Kumail Ali Nanjiani主演，以作品中還原人類古文明美學為最大特色，然而卻被不少觀眾網民詬病與超級英雄宇宙故事線脫軌。

Marvel超級英雄電影《永恆族》，向來被視為系列中最具爭議性的作品之一。（《永恆族》電影劇照）

Marvel超級英雄電影《永恆族》，向來被視為系列中最具爭議性的作品之一。（《永恆族》電影劇照）

《永恆族》由奧斯卡首位華裔「最佳導演」得主趙婷執導。（Getty Images）

Kumail Ali Nanjiani於《永恆族》劇情中飾演Kingo一角。（《永恆族》電影劇照）

據外媒報道，近日主演《永恆族》的印度裔男星Kumail Ali Nanjiani，於網台節目上談到該部電影時，揭露Marvel電影天價預算並非全數投入製作中，劇組許多奢華習慣造成浪費文化，與早《奇異博士》（Doctor Strange）系列男星班尼迪甘巴貝治（Benedict Cumberbatch）同類言論不謀而合。Kumail Ali Nanjiani於節目上透露，第一日出現在片場已感覺被寵壞：「電影的成本非常高昂，我們享受奢華的帝王式生活，劇組向每位演員都分派一位司機，不論工作日、假日都會隨你差遣。」

《永恆族》印度裔男星Kumail Ali Nanjiani，狠批Marvel劇組的浪費文化。（視覺中國）

《永恆族》劇組讓每位演員在拍攝期間都過上奢華帝王式生活。（《永恆族》電影劇照）

Kumail Ali Nanjiani更表示劇組安排他入住一間豪華公寓，每日餐飲更非常豪華兼貼心：「他們會安排一定數量的工作人員安排你的饍食，每日提供五餐正餐，要求更可以嚴格至固定卡路里，每一個人的食物都不相同、數量亦不相同，甚至能要求周末外出吃印度菜。」

Kumail Ali Nanjiani表示劇組安排司機、豪華公寓及每日五餐正餐與每一位主演演員。（視覺中國）

然而在帝王式服侍下，Kumail Ali Nanjiani卻認為浪費：「你會發覺許多資源被劇組浪費掉，但劇組人員告訴我這部電影其實算平，僅用1000萬美元（約港幣7796萬元）成本，我當場嚇一跳！1000萬元是非常多的錢，但究竟為甚麼可以拍出這麼糟糕的電影？因為許多資源被浪費！」