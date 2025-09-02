鬼滅之刃無限城篇｜登年度票房冠軍 有機會破《反斗奇兵3》紀錄
昨日（1/9）香港票房有限公司公布由7月1日至8月31日暑假期間的票房資料，在《F1電影》、《鬼滅之刃無限城篇》帶領下，整體港澳總票房去到2.944億，跟去年2.956億比，只微跌0.43% ，是近年表現較好的檔期。而《鬼滅之刃無限城篇》更榮登2025年香港票房冠軍。消息不單令一眾粉絲振奮，更期望下一步可有機會挑戰香港影史動畫電影票房冠軍？
電影《鬼滅之刃無限城篇》由8月14日上映，短短17日便錄得7367萬港元票房，力壓收7065萬港元的《F1電影》，成為2025年票房冠軍。與時同時，《鬼滅之刃無限城篇》已經成為香港史上最高票房動畫第6位，而前五位除了《迷你兵團》，其餘都是Pixar作品，看來這次「無限城」將變成「無限挑戰」，就算呢集唔得，相信傳聞中兩年後的第二部曲，或四年後第三部曲，在續集愈映愈烈之下，一定有機會「必須打倒」呢個紀錄。
值得留意，香港票房有限公司由前年開始會將港澳地區票房數字統合計算，故前5名當中，有部分數字只顯示香港區票房紀錄，正確數字有待官方提供。
1. 《反斗奇兵3》（2010）8936萬港元
2. 《反斗奇兵4》（2019）8854萬港元
3. 《玩轉腦朋友2》（2024）8452萬港元
4. 《迷你兵團》（2015） 7840萬港元
5. 《怪獸大學》（2013）7740萬港元
6. 《鬼滅之刃：無限城篇》7367萬港元（港澳票房）
暑期港澳十大票房
1. 《鬼滅之刃：無限城篇》7367萬港元（上映中）
2. 《F1 電影》7065萬港元（上映中）
3. 《侏羅紀世界：重生》3213萬港元（上映中）
4. 《神奇4俠：英雄第一步》1972萬港元（上映中）
5. 《電影多啦 A 夢:大雄之繪畫世界物語》1672萬港元（上映中）
6. 《超人》1518萬港元（上映中）
7. 《全知讀者視角:滅世預言》707萬港元（上映中）
8. 《外星奇遇記》 677萬港元（上映中）
9. 《愉快動物餅大電影》 632萬港元（上映中）
10. 《蠟筆小新劇場版:超華麗!灼熱的春日部舞者》557萬港元（上映中）