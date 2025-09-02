「紫天椒」嘉兒莫蕊茲與星二代女友結婚　與碧咸大仔分手後轉性向

憑電影《勁揪俠》（Kick-Ass）中飾演「紫天椒」而爆紅的嘉兒莫蕊茲（Chloë Moretz）與拍拖7年的34歲女模Kate Harrison上周末成婚，嘉兒反傳統穿上粉藍色婚紗，而Kate則穿上白色婚紗。今日（2日）嘉兒在IG分享當日的婚禮造型，獲大批網民送上祝福。

嘉兒莫蕊茲與模特兒Kate Harrison低調拍拖7年。（IG圖片）

嘉兒以反傳統藍色婚紗行禮。（IG圖片）

仙氣滿滿！（IG圖片）

Kate則穿上白色婚紗。（IG圖片）

嘉兒婚禮前受訪時透露婚禮的主題是跟賓客分享自己與Kate都喜愛的食物，所以當日會有釣魚、策騎、撲克等活動。提到反傳統的粉藍色婚紗，嘉兒直言：「這個才是我，我長大時都沒有認真想過自己的婚紗會是怎樣，所以當我們傾談時，我知我會選擇一些反傳統的東西，不穿白色，有不同的感覺。」

仙氣滿滿！（IG圖片）

另一造型。（IG圖片）

Kate Harrison是星二代模特兒，父親是美國演員Gregory Harrison，而母親是演員兼模特兒Randi Oakes。Kate曾為不少品牌擔任模特兒，更曾登上《Playboy》封面。兩人近月亦有在社交平台分享甜蜜合照，獲得不少粉絲支持戀情。

Kate Harrison是星二代模特兒。（IG圖片）

另外，嘉兒曾於2014年與萬人迷碧咸大仔Brooklyn拍拖，可惜最終於4年後分手。兩人分手後，嘉兒生活愈來愈低調，不但作品數量大減，還甚少出席公開活動。同年戀上Kate，兩人直至去年才公開出櫃，並於今年初分享訂婚消息。