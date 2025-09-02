The Rock狄維莊遜暴瘦60磅現身威尼斯影展　網民驚訝︰塊面凹晒

現年53歲的「The Rock」狄維莊遜（Dwayne Johnson）身高1米96，憑強勁肌肉體格及善心而深受影迷網民歡迎。昨日（1日）The Rock現身《第82屆威尼斯電影節》，與英國女星Emily Blunt出席主演的摔角手Mark Kerr傳記新片《The Smashing Machine》首映禮時，身形明顯暴瘦，嚇窒不少網民！

The Rock以一襲灰色西裝亮相，與Emily Blunt於紅地氈表現風騷，向群眾揮手打招呼。不過The Rock身形明顯比過往瘦了許多，就連樣貌都跟過往有所不同。據外媒報道，The Rock為了飾演前摔角手兼前UFC冠軍Mark Kerr而激減60磅，從300磅瘦到了240磅。有大批網民看到The Rock的新造型後，都忍不住留言表示：「之前那麽壯是打激素了吧」、「停藥了？」、「瘦了很多」、「差點認不出他」、「五十多了，得為健康著想停藥了」、「感覺小了一大圈，頭怎麽尖尖的？」、「瘦了看起來更自然」、「塊面凹晒！」。

另外，The Rock與Emily Blunt主演的《The Smashing Machine》播映後，觀眾反應熱烈，站立拍掌長達15分鐘半，比今屆由墨西哥導演Guillermo Del Toro執導的新片《科學怪人》（Frankenstein）創下的15分鐘紀錄多半分鐘。而同樣身為前摔角手的The Rock亦感動流淚，有影評指The Rock的超水准發揮令他有望競逐奧斯卡影帝。