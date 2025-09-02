威尼斯影展︱梁朝偉新作首映前受訪　做戲一切隨緣︰接拍全憑直覺

歐洲三大影展之一「第82屆威尼斯影展」日前開幕，多部焦點作品及其主創主演已陸續登場，並為作品舉行世界首映。香港影帝梁朝偉兩年前獲威尼斯影展頒發「終身成就獎」，在獲獎後仍活躍於中外影壇，今年更攜同德國匈牙利主演新作《Silent Friend》再闖威尼斯，電影入圍影展主競賽單元，意味梁朝偉有望角逐威尼斯影帝寶座。

梁朝偉兩年前獲威尼斯影展頒發「終身成就獎」。（視覺中國）

梁朝偉公布《Silent Friend》於威尼斯影展上放映場次。（梁朝偉IG圖片）

梁朝偉在新戲《Silent Friend》首映前夕接受外媒訪問，表示2021年憑《尚氣與十環幫傳奇》（Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings）闖進荷里活後，未有計劃擴闊國際影壇的作品與影響力，至於接拍《Silent Friend》全屬緣份：「這是合作並非因為我突然想與不同國家的團隊工作，而是完全憑直覺。第一次與導演Ildikó Enyedi視像交談時，我就知道自己想與她合作，所以才答應，純粹是直覺。」

梁朝偉今次的角色是神經科學家。（《Silent Friend》劇照）

角色因疫情被困予大學內，跟樹對話。（《Silent Friend》劇照）

梁朝偉於新作《Silent Friend》首映前接受外媒訪問。（視覺中國）

梁朝偉作為《Silent Friend》男主角，在電影三段劇情中飾演2020年時空裡一位來自香港的腦神經科學家，他坦言導演比劇情故事更吸引：「我只因為Ildikó Enyedi而有興趣合作，當她接觸我、讓我看她的作品後，我心想『嘩！太好喇！』我非常喜歡她，不僅是她優秀的作品，我覺得我能夠信任她。」至於角色考驗程度，梁朝偉則表示：「我非常喜歡這種沒有太多對白的角色，因為對我而言挑戰性更高！」

梁朝偉受訪時坦言，導演Ildikó Enyedi比《Silent Friend》劇情故事更吸引，認為對方是可信任的人。（視覺中國）

梁朝偉完成《Silent Friend》拍攝後，接近一年未有演出新角色或作品，但他則表示從來隨緣：「我從來不計劃未劃，因為即使有計劃，結果總是與想像有出入，所以何必計劃呢？」