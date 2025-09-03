日本「龍女郎」山本未來隔28年再會成龍　自爆試鏡四個月爭女主角

成龍近日推出警匪動作電影《捕風追影》，夥拍梁家輝、張子楓、此沙等演員上演新舊接棒傳承之作。早前成龍曾赴日本宣傳另一部荷里活動作電影《功夫夢：傳奇少年》（Karate Kid：Legends）時，與50歲日本女星山本未來敘舊，山本未來日前亦於社交媒體分享二人合照，並分享半生前與成龍結緣的源起。

日本「龍女郎」山本未來曾主演《我是誰》與成龍合作。（山本未來IG圖片）

山本未來於1990年因選秀出道，出道作品已主演電影《喜多郎的十五少女漂流記》，及後於1998年主演由成龍主演、陳木勝執導的動作片《我是誰》，飾演一位春青少艾的拉力賽女車手，因此廣為人識。山本未來於社交媒體分享與成龍的合照，自爆事隔28年後終於再度同框：「大哥成龍！我在22歲時首次認識他，當年為了參演他的電影《我是誰》經歷長達4個月的試鏡過程，得到角色後更隻身前往南非及荷蘭參與拍攝！」

山本未來於成龍電影《我是誰》裡飾演女主角。（山本未來IG圖片）

山本未來透露當年隻身前赴南非與荷蘭拍攝《我是誰》。（山本未來IG圖片）

《我是誰》劇情中，山本未來的動作戲份不多，但她仍感激成龍大哥的教導：「大哥成為我第一位動作戲的對手，亦教會我許多武打技巧。他就好像我的兄長一樣，對當時非常年輕的我而言，得到許多寶貴經驗！」山本未來更期待能夠再次與成龍合作，亦對動作戲毫不抗拒。

山本未來不經不覺已經50歲。（山本未來IG圖片）