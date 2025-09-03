Netflix《怪物》系列10月回歸　深入拆解《德州電鋸殺人狂》原型

Netflix過往製作了大量高質犯罪紀錄片及改編自真人真事的犯罪影集，而《怪物》系列包括《食人魔達默》（Monster: The Jeffrey Dahmer Story）及《怪物：梅內德斯弒親兄弟檔》（Monster：The Lyle and Erik Menendez Story）亦大受歡迎。相隔1年，《怪物》帶著歷史上另一位連環殺人魔回歸，並由靚仔演員Charlie Hunnam擔正。

即將於10月3日上映的《怪物：艾德蓋恩的故事》（Monster: The Ed Gein Story）主要講述美國50年代，看似友善溫和的Ed Gein隱居在一座朽壞的農場，他的屋子裡藏著血腥駭人的祕密，足以徹底改寫「美國夢魘」的定義。劇集揭開了他在孤獨、精神疾病，以及對母親的強烈執著驅使下，犯下令人髮指的罪行，其恐怖故事亦成為《驚魂記》(Psycho)、《德州電鋸殺人狂》(The Texas Chainsaw Massacre)、《沉默的羔羊》(The Silence of the Lambs)的原型人物。

在 1950 年代威斯康辛州鄉間冰凍的原野中，看似友善溫和的艾德蓋恩 (Ed Gein) 靜靜隱居在一座朽壞的農場，他的屋子裡藏著血腥駭人的祕密，足以徹底改寫「美國夢魘」的定義。在孤獨、精神疾病，以及對母親的強烈執著驅使下，蓋恩犯下令人髮指的罪行，包括將女屍製作成各式各樣的人皮服、人皮手套、人皮面具、乳頭皮帶等。

另外，由於Ed Gein的事跡太恐怖，他成為不少荷里活電影的靈感，亦是《驚魂記》(Psycho)、《德州電鋸殺人狂》(The Texas Chainsaw Massacre)、《沉默的羔羊》(The Silence of the Lambs)的原型人物。