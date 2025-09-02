開學遲到女氣質大盛一朝爆紅　金像美指張蚊︰想簽佢訓練佢

昨日9月1日開學日，有線新聞到不同學校門外，採訪學生分享開學感受。其中最有話題是在學校響鐘後，有線新聞截獲一位女學生，見她仍處之泰然不慌不亂，上前訪問她時，都表示自己「遲到喇！」但記者問她為何仍慢慢行？她有別於學生一貫答案，冷靜回應︰「唔要緊啦，遲咗，反正都。」結果影片獲網上瘋傳，不單被起底就讀學校及名字，更被金像獎提名美指張蚊出po表示︰「想拍佢！」

有線新聞截獲一位女學生，見她已遲到仍處之泰然，便上前訪問她。（影片截圖）

一句︰「唔要緊啦，遲咗，反正都。」令Ella一朝爆紅。（影片截圖）

該遲到女生原來叫Ella，就讀位於鑽石山蒲崗村道，國際基督教優質音樂中學暨小學（簡稱音中，ICQM），是香港首間音樂中小學，屬私立學校，中學學費每年約70,000元。

國際基督教優質音樂中學暨小學，是香港首間音樂中小學，屬私立學校。(資料圖片)

Ella獲網民關注，除了淡定回應喜出望外，既覺得她有王菲那份脫俗，也具仙氣感覺，但亦有網民覺得她有點似女版楊明，總之就是一副明星相。連帶曾獲6次金像獎提名的電影美術指導張蚊都留意到，出限時動態寫上︰「想拍佢 #遲到遲了」可見相當有話題。

睇睇下，Ella的確有啲似楊明。（劇照）

就住這個限時動態，《香港01》聯絡到張蚊，她表示欣賞這位Ella，因為她有一種無論咩情況咩環境都做自己嘅感覺。「呢種人無論咩情況佢都係用自己個節奏，就係因為咁令到佢有種獨特嘅氣質。我哋成日希望遇到呢啲獨特嘅氣質可以拍唯美嘅畫面，但係電影通常都希望要專業嘅演員，未受過訓練好難演到重要角色。」

張蚊坦言Ella的氣質，來自無論咩情況都好，佢都係用自己個節奏生活，令到佢有種獨特嘅氣質。(資料圖片)

張蚊自言自己細個都成日遲到，入咗電影圈先知道遲到會影響好多人，亦都好唔尊重人。從而一改陋習。（網頁截圖）

問到一句「想拍佢」可會帶來誤會，令人覺得鼓吹學生不守時的陋習？張蚊︰「其實我細個都成日遲到，都係入咗電影圈先知道遲到會影響好多人，亦都好唔尊重人。所以就改咗呢個壞習慣。我喜歡佢嘅重點，唔係因為佢遲到，而係因為佢好Honest佢無論對住邊個都做返自己。」張蚊更表示︰「如果我係經理人，我就會想簽佢訓練佢，不過我唔係。」