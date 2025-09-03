前港男團成員被揭拍同志色情片　轉戰日本反闖名堂︰謝謝相信我

香港三人男子組合R-ICE，由日籍男生小林龍介（又稱︰小林龍輔），夥拍鄧佑剛、李礎業，於2016年以松岡李那師弟名義出道，可惜出道同年，小林龍介被揭發曾在日本拍攝男同性戀色情片，導致經理人公司將他解約，而團隊隨後發展亦不了了之。相反，小林龍介原來一直未有放棄追夢，返日後積極尋找機會，事隔9年更成功展開新天地，參與舞台劇演出，又簽約國際公司Asian Cinema Entertainment，與已故演員千葉真一兒子新田真劍佑屬同門藝人。



現年32歲的小林龍介，相當有型。（ryusuke.kobayashi＠IG圖片）

R-ICE的成員分別是（由左至右）小林龍介、李礎業及鄧佑剛組成。（網上圖片）

香港三人男子組合R-ICE分別由李礎業（左）、小林龍介（中）和鄧佑剛（右）組成。（鄧佑剛facebook圖片）

23分鐘同志色情片流出

日籍男星小林龍介（Lio），於2015年來港發展，當時被安排與香港成員鄧佑剛（Mixx）和李礎業（Keni）組成三人男團R-ice出道，原定2016年夏天出碟。可惜R-ice成軍不久，小林龍介就被揭發曾在日本拍下GV影片（同志色情片），當時那段長23分鐘的影片在網上流傳，片中小林疑似在自我介紹，強調自己是個直男，還表示自己有女朋友，但隨後在片中脫光衣服，而鏡頭就出現另一男士替他口交及打手槍。

小林龍介一直都練有一副鋼條身形。（ryusuke.kobayashi＠IG圖片）

小林龍介亦不介意拍性感照。（ryusuke.kobayashi＠IG圖片）

18歲被拍下的色情影片，曾毀了自己事業，小林深感後悔，亦以自身經歷為鑑。（網上圖片）

疑被騙拍攝酬勞得530元

影片流出後，小林龍介即被香港經理人公司解約，立即返回日本。當時小林都有解釋該影片是在18歲時拍攝，當日在日本街頭被影片方勾搭，對方不斷以「你很有型、你很帥」可以當模特兒，並慫恿他到影樓拍寫真相，但當他進入一棟大廈後，便發現現場約有8名男子在場，結果他在極不情願下被逼拍下這段影片。事後小林表示非常後悔，又指該次拍攝酬勞僅1萬日幣（約530港幣），並奉勸年輕人別輕易受騙。

除了演戲，小林亦有唱歌表演。（ryusuke.kobayashi＠IG圖片）

演舞台劇感激獲信任

事業未開始便結束，23歲的小林龍介只好返日，但在這過去的9年，小林沒有放棄追夢，反而痛定思痛，積極尋找機會。而童年曾在英國生活的他，由於能操流利英語，令他又多一分機會，可向國際發展。年前便與泰劇《莫測高深一女生》（Girl from Nowhere）女主角Chicha Amatayakul（Kitty）合作拍廣告。現時小林已簽約國際公司Asian Cinema Entertainment做經理人，與已故演員千葉真一兒子新田真劍佑屬同門藝人，近日他又參與舞台劇《愛的離心力》演出，在IＧ貼文中寫上感謝辭︰「感謝所有演員和工作人員的支持，請繼續看著我成長，我的劇場處女作……我想將這一刻獻給所有演員、工作人員以及讓這一切成為可能的人，謝謝你相信我。」