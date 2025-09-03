南京照相館｜香港優先場收180萬　內地票房邁向30億成現象級電影

由英皇電影發行，《孤注一擲》申奧執導的中國史詩歷史電影《南京照相館》，香港由8月28日起上映口碑優先場，明日（9月4日）正式公映，而優先場票房穩步上揚，短短六天累積票房收近180萬，單日票房更勝多部正式上映的華語片。另方面，截至今日（3/9）中午12時，內地票房突破29億元人民幣，觀影人次超過8171萬，成為2025年暑期檔現象級作品。

電影有香港人熟悉的原島大地演出。（《南京照相館》劇照）

導演申奧近日亦為電影作出更多解讀，他指出英文片名《Dead to Rights》的直譯就是「鐵證如山、證據確鑿」，跟電影想要傳達的主題是非常一致的。而另外一層意思，就是光憑Dead toRights這個這個詞語，也會給人一種「向死而生、矢志不渝」的一種情緒。所以在取英文片名的時候，就選了這個道出「鐵證如山，向死而生」的英文片名。導演申奧：「戰爭都是全人類的悲劇，我們拍攝這個電影，除了讓觀眾感受到極度的悲憤以外，更重要的是希望激發出觀眾心目中的一股能量，我們希望讓觀眾化悲憤為力量，去激發出他們把祖國建設得更繁榮昌盛的勇氣。」

劉昊然與王驍在戲中的演出，大獲好評。（《南京照相館》劇照）

電影以克制的情感敘事和精湛的製作獲得高度評價，在頒獎禮上亦獲得好成績，日前在吉林長春舉辦的第20屆中國長春電影節「金鹿獎」頒獎典禮上，獲得最佳影片獎、最佳導演獎（申奧）以及最佳編劇獎（許渌洋、張珂、申奧）。

高葉的忍辱負重，打動不少影迷的淚腺。（《南京照相館》劇照）

電影以南京大屠殺歷史事件為背景，講述1937年一群平民在吉祥照相館避難，冒死保存日軍暴行罪證底片的故事，改編自真實歷史事件。主演包括《唐人街探案》劉昊然、《孤注一擲》王傳君、《第二十條》高葉及《第二十條》王驍領銜主演，周遊特別出演，《人生大事》小演員楊恩又及《忘不了》金像獎提名男星原島大地主演，王真兒友情主演。