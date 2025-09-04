蛟龍行動｜演員接受8個月地獄訓練　林超賢突破軍事電影製作水平

由動作導演林超賢，以10億人民幣打造的中國首部深海軍事鉅製《蛟龍行動》，即將於9月11日在香港上映。作為一部重磅深海軍事鉅片，其製作規模和拍攝難度都大大升級。導演林超賢在製作特輯中坦言：「拍攝極度不容易，我們毫無深海拍攝經驗。深海軍事這個題材必須是高水平的製作，這是最大的難題。」

博納影業集團總裁于冬先生及《蛟龍行動》導演林超賢。（視覺中國）

《蛟龍行動》的製作比起一般軍事動作電影龐大數百倍，劇組於青島使用了46,000平方米的片廠拍攝，建造了多個拍攝用水池，最深達17米，最長達140米。單是製作潛艇相關的武器道具有16種，而配合不同戰鬥環境設計的「蛟龍小隊」戲服也多達10款。今次電影延續了林超賢導演的強悍槍戰風格，並向難度挑戰加入深海軍事元素，對於拍攝和演員來說都是極大的考驗，為呈現片中多場精英作戰小隊—— 蛟龍小隊在深海中交戰的場面，潛水訓練至關重要。

黃軒飾演蛟龍小隊隊長。

素有「魔鬼導演」之稱的林超賢，今次也給了演員地獄式訓練。飾演蛟龍小隊隊長的黃軒表示訓練劃分得非常仔細，有體能、戰術、槍械、潛水等等，並請來世界級精英教練負責特訓。演員們除了開拍前接受訓練之外，沒有拍攝的日子就是參加訓練，加起來大概有8個月。黃軒笑言：「在這個劇組，我個人的訓練量大概相當於我拍這麼多戲以來訓練時間加起來的總和。」

于適。

為真實呈現深海作戰，演員訓練時不僅要潛到二十米以下的深度，更要按照指示在深海中完成複雜的指令。黃軒表示：「我們在潛水時，教練會突然關燈，整個水下突然一片漆黑。教練又會在黑暗中拔掉我們的氧氣罐、摘掉面鏡、甚至扯下我們的裝備。這都是為了訓練我們在深海中的抗壓能力，能冷靜應對突發情況。」飾演突擊手的于適不禁感嘆：「在練習潛水時被拔掉氧氣及裝備，這是近乎於變態的訓練！」演員在拍攝時也發揮了尤如精英軍人的專業精神，因為劇情設計，他們不能全程戴著水肺，僅能使用一個只能吸20口氣的小氧氣瓶。為避免氧氣消耗過快及防止氣泡冒出，演員們盡量減少吸氧，可能拍一場戲就吸了一兩口氣，節省拍攝時間。

演員們在拍攝過程中面臨各種挑戰性十足的場面。

儘管拍攝過程中面臨各種挑戰性十足的場面，演員對林超賢導演卻讚不絕口。他們認為導演很注重演員的安全，太危險的動作都會反複試驗排練才敢讓他們上場。導演甚至與演員一起下水，全程親自掌機跟著拍攝危險的潛水戲，直接跟他們面對面溝通，讓演員感到安心又感動。有一場戲，演員所在的小艇呈垂直狀態，所有人都被吊在起，導演也要求垂直倒吊拿著攝影機拍攝，為求真實地拍出細緻的的畫面。另外，有不少觀眾認為林超賢導演突破軍事電影製作水平，畫面臨場感十足，電影由開始到結尾緊張刺激的動作場面不斷，沒有一刻冷場，絕對是高水準製作。