威尼斯影展︱蔡明亮獲頒金獅終身成就獎：讓我創作道路毫不寂寞

歐洲三大影展之一「第82屆威尼斯影展」日前開幕，電影節吸引一眾歐洲影人及荷里活影星出席，並播放來自世界各地的入圍電影作品。今屆影展費比西國際影評人協會「終身成就獎」，於當地時間昨晚（3日）頒發予台灣名導蔡明亮，大會亦播放《愛情萬歲》4K數碼修復版，作為「經典單元」作品舉行全球首映。

第82屆威尼斯影展費比西國際影評人協會「終身成就獎」，頒發予台灣名導蔡明亮。（蔡明亮IG圖片）

第82屆威尼斯影展費比西國際影評人協會「終身成就獎」，頒發予台灣名導蔡明亮。（蔡明亮IG圖片）

台灣著名導演蔡明亮為歐洲影壇舉足輕重的亞洲影人，作品曾先後四度入圍威尼斯影展、三度入圍康城及柏林影展，更憑《愛情萬歲》於1994年獲得最高榮譽「金獅獎」及《郊遊》獲得評審團大獎。

李康生（右一）亦陪同蔡明亮一同出席威尼斯影展。（蔡明亮IG圖片）

蔡明亮昨日出席威尼斯影展領獎，並在長年合作的演員拍檔李康生陪同下亮相，在《愛情萬歲》首映禮上更感性發言指：「金獅獎對我而言非常重要，在我創作路途上連結到國際觀眾的作品。一路走來31年，再回到威尼斯影展，見到有年輕新觀眾來看電影真的非常開心！」李康生亦表示：「來到威尼斯感覺像回家一樣！」

李康生亦陪同蔡明亮出席威尼斯影展《愛情萬歲》4K修復放映，並在映後發言。（蔡明亮IG圖片）

「第82屆威尼斯影展」費比西國際影評人協會表示，蔡明亮的電影成為經得起時間淬鍊、充滿人道關懷與帶來冥想體驗的藝術形式；亦讚揚蔡明亮的作品敢於突破創作界限，重新定義自由。蔡明亮獲獎後感激大會表揚，表示：「感受到國際影評人對我非常支持，讓我在創作道路毫不寂寞。」