鄭中基《阿龍》熱映過百場　真．第二部執導作拍完10年變都市傳說

鄭中基第二部自編自導自演作品《阿龍》今日（4日）於香港正式上映，電影由鄭中基與胡耀輝執導，周秀娜、姜皓文合作主演，籌備經年終於能夠面世上映，被外界看好及期待，上映首日已在全港各區放映多達106場！鄭中基作為歌手兼金像級喜劇演員，是次執導一部暴力復仇電影，更增重操肌上陣大打出手，無疑令觀眾格外感到新鮮，亦充份考驗鄭中基編導演三方功架。

鄭中基第二部自編自導自演作品《阿龍》今日於香港正式上映。（《阿龍》劇照）

《阿龍》由鄭中基自編自導自演，並夥拍周秀娜、姜皓文主演。（《阿龍》劇照）

鄭中基在《阿龍》由飾演一位父親，為救被綁架的女兒展開一連串復仇行動。（《阿龍》劇照）

鄭中基繼2007年上映的《心想事成》後再度自導自演，亦挑戰最為擅長的喜劇以外的類型，作為第二部執導作品，對Ronald的影迷樂迷而言吸引力十足。鄭中基日前於《阿龍》首映禮上接受傳媒訪問時，亦透露有意再次自編自導自演，將會挑戰近年港產片日漸鮮見的鬼片題材，監製田啟文亦同場證實消息，表示與鄭中基曾經就新作洽談，亦非常支持Ronald繼續推出導演新作。

鄭中基為《阿龍》增磅操肌上陣，對編導演三方功架挑戰甚大。（《阿龍》劇照）

《阿龍》於9月4日在香港正式上映！（《阿龍》電影海報）

雖然《阿龍》為鄭中基第二部上映的執導作品，然而Ronald「真．第二部執導電影」，卻為2014年開拍，與陳嘉上聯合執導，與黃子華、陳法拉合演的「都市傳說級」電影《神秘寶藏》。電影劇情以中國海盜張保仔故事作為藍本，題材更大玩穿越元素，亦挑戰演員各自一人分飾兩角！《神秘寶藏》於2014年完成，曾一度盛傳於2015年底上映，未能成功後於2017年9月再次推出預告，曾落實當年11月2日公映，然而最後亦音訊全無，至今長達10年仍上映無期。

鄭中基「真．第二部執導」作品其實是與黃子華合作的《神秘寶藏》。（《神秘寶藏》劇照）