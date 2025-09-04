阿凡達水之道︱3D版限時公映重溫　HDR、HFR兩大頂尖科技震撼體驗

金像大導占士金馬倫超越特效巔峰鉅製《阿凡達：水之道》即將重映，這部於2022年上映締造票房神話，全球票房超過23億美元，榮獲奧斯卡最佳視覺效果獎，將於10月1至8日限時公映。

《阿凡達：水之道》再於香港限時公映。（《阿凡達：水之道》電影劇照）

《阿凡達：水之道》開拓一個全新想像空間，加入大量水底的震撼浩瀚場面，展現神秘海洋世界不一樣的奇幻美麗，以頂尖特技配合3D高動態範圍（High Dynamic Range）和每秒48格的高影格速率（High Frame Rate HFR）進行實景拍攝，令大銀幕上的畫面更高質、更細緻，為觀眾帶來前所未有的沉浸式觀影體驗！

占士金馬倫於拍攝《阿凡達：水之道》期間結合HDR、HFR兩大頂尖拍攝科技。（《阿凡達：水之道》電影花絮照）

占士金馬倫於拍攝《阿凡達：水之道》期間結合HDR、HFR兩大頂尖拍攝科技。（《阿凡達：水之道》電影花絮照）

電影帶領觀眾重回潘多拉（Pandora）星球，重拾當年首度進入《阿凡達》世界的震撼！在全面昇華的頂尖特技下，潘多拉星球的奇幻森林遠超首集，在大銀幕上倍加真實、倍加細緻。

《阿凡達：水之道》將於10月1至8日限時公映。（《阿凡達：水之道》電影海報）

仿如置身奇幻瑰麗水世界 盡享前所未有沉浸式3D觀影體驗

《阿凡達：水之道》最矚目的水世界場景，在最先進3D技術配合下，視覺震撼前所未見，令觀眾有仿如置身奇幻瑰麗海底的感覺，閃閃發亮的魚群在身邊游走似是觸手可及！加上全新登場的珊瑚礁人和各式奇幻海洋生物，尤其是長達300呎的塔鯨（Tulkun）一出場佔據整個大銀幕 ，令人歎為觀止！像魔鬼魚又擁有蛇頸龍蜥蜴長頸和仿如歐洲戰鬥機前翼的哺乳類生物伊路（Ilu），以及黑橙色兩棲飛魚，大舉出動亦令人目不暇給！不同格式能盡享與別不同的沉浸式觀影體驗。

長達300呎的塔鯨一出場佔據整個大銀幕 ，令人歎為觀止！（《阿凡達：水之道》電影劇照）

人類侵略者軍備升級大舉入侵 災難場面觸目驚心

《阿凡達：水之道》中人類侵略者再度大舉入侵，海陸空軍備武器全面升級遠勝上集，當30層樓高的星際飛船ISV降落潘多拉星球，把半徑達20英里範圍的森林毀於一旦，加上到處肆意破壞蹂躪，災難場面觸目驚心！在潘多拉星球建立的基地橋頭城 (Bridgehead) 規模有如一座工業城；長達400呎和時速達140海里的超級軍艦、巨蟹潛水艇、機械人兵團大舉出動的場面亦十分壯觀！

壓軸對決連場動作、追殺、激鬥大場面 沉船驚險超越《鐵達尼號》

壓軸的超大型對決場面牽起全片高潮，海陸空超級軍備和各式奇幻生物盡出，上天下海，展開連場動作、追殺、激鬥場面。192分鐘直落劇情緊湊毫無冷場，直至最後一刻！

《阿凡達：水之道》的畫面場景非常震撼！（《阿凡達：水之道》電影劇照）

【故事大綱】

全球電影史上最賣座系列！金像大導占士金馬倫超越特效巔峰鉅製《阿凡達：水之道》3D震撼回歸。積舒利Jake Sully（森禾霍頓 飾演）與妮蒂莉Neytiri（素兒莎丹娜 飾演）在潘多拉星球安定下來生兒育女，十多年來過著平靜的生活。豈料人類侵略者再度大舉入侵，他們被逼逃離家園投靠以湖奈Ronal （琦溫斯莉 飾演）為首的麥格拿族（Metkayina），學習在水世界展開新生活。但死而復生的戈維治Quaritch上校（史提芬朗 飾演）率領大軍窮追不捨，連場惡戰一觸即發！《阿凡達：水之道》將於10月1至8日限時公映，萬勿錯過。