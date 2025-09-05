李婉華學霸女兒入讀名牌紐約大學　開學日自拍曬學生證興奮遊校園

港產片一代女神李婉華，於九十年代出道時，在銀幕留下絕美倩影，留下《至尊三十六計之偷天換日》等經典作品。及後，李婉華於2003嫁往加拿大，同年誕下長女Natalie，此後淡出大銀幕。現年21歲的Natalie早已盡得母親遺傳，成為一位亭亭玉立的少女，此前更回港會見傳媒時透露有意出道，坦言熱愛唱歌跳舞，希望隨母親腳步成為演員。
雖然Natalie以出道娛樂圈為目標，然而一直非常專注學業，早前剛以高等榮譽從多倫多大學畢業後，作為「學霸」亦選擇繼續在國外升學，並透露將入讀美國名牌學府紐約大學（NYU）修讀市場學系碩士課程。
日前，Natalie於社交媒體上發布一張自拍照，在相片中戴上太陽眼鏡、大曬頸項上懸掛的NYU學生證，證件上清晰印有Natalie的頭像、全名「LEE Natalie」以及標示學生的身份，疑似已於紐約大學開展課程，並以學生身份興奮遊覽校園。
此外，Natalie在開學日自拍照曬出的學生證，亦印上「AUGUST 2029」標記，推測應為代表Natalie屬於2029年8月畢業的一屆學生。雖然紐約大學碩士課程平均在兩年內完成，然而Natalie亦未有在社交媒體進一步透露是否修讀更高資歷及年期的課程，但相信入讀紐約大學後，觀眾們則要再等四年才能看到Natalie出道娛圈的一日。
