李婉華學霸女兒入讀名牌紐約大學　開學日自拍曬學生證興奮遊校園

港產片一代女神李婉華，於九十年代出道時，在銀幕留下絕美倩影，留下《至尊三十六計之偷天換日》等經典作品。及後，李婉華於2003嫁往加拿大，同年誕下長女Natalie，此後淡出大銀幕。現年21歲的Natalie早已盡得母親遺傳，成為一位亭亭玉立的少女，此前更回港會見傳媒時透露有意出道，坦言熱愛唱歌跳舞，希望隨母親腳步成為演員。

現年21歲的Natalie早已盡得母親遺傳，成為一位亭亭玉立的少女。（李婉華IG圖片）

雖然Natalie以出道娛樂圈為目標，然而一直非常專注學業，早前剛以高等榮譽從多倫多大學畢業後，作為「學霸」亦選擇繼續在國外升學，並透露將入讀美國名牌學府紐約大學（NYU）修讀市場學系碩士課程。

李婉華女兒Natalie早前以高等榮譽從多倫多大學畢業。（Natalie IG圖片）

日前，Natalie於社交媒體上發布一張自拍照，在相片中戴上太陽眼鏡、大曬頸項上懸掛的NYU學生證，證件上清晰印有Natalie的頭像、全名「LEE Natalie」以及標示學生的身份，疑似已於紐約大學開展課程，並以學生身份興奮遊覽校園。

李婉華女兒Natalie日前分享自拍照，大曬紐約大學學生證！（Natalie IG圖片）

此外，Natalie在開學日自拍照曬出的學生證，亦印上「AUGUST 2029」標記，推測應為代表Natalie屬於2029年8月畢業的一屆學生。雖然紐約大學碩士課程平均在兩年內完成，然而Natalie亦未有在社交媒體進一步透露是否修讀更高資歷及年期的課程，但相信入讀紐約大學後，觀眾們則要再等四年才能看到Natalie出道娛圈的一日。

Natalie更不時於社交媒體分享水著美照，大騷健康性感身型。（Natalie IG圖片）

Natalie繼承了母親的美貌！（Natalie IG圖片）

Natalie獨自一人身穿比堅尼於海灘曬太陽，更展示曲線身材。（Natalie IG圖片）

Natalie日前於社交媒體分享一輯沙灘美照，為本年盛夏首次大解放。（Natalie IG圖片）

Natalie穿上比堅尼曬曲線身材，美臀曲線令人羨慕！（Natalie IG圖片）

Natalie身穿一件皮草風格外套，內襯肚兜型低胸背心、短褲及長靴，大曬身材曲線！（Natalie IG圖片）

Natalie以雙手揸胸，動作意識相當誘人！（Natalie IG圖片）

李婉華與女兒Natalie到越南度假。（Natalie IG圖片）

