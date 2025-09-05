PTU｜任達華向「捽甩佢」演員致歉　林雪憶述一晚撻48次意外爆粗

2003年上映的《PTU》，今日（4/9）舉行4K重映禮，並將於9月6日起重新上映。活動上，導演杜琪峯，夥拍演員林雪、任達華、邵美琪及黃浩然出席，各人分享當年拍攝點滴，華哥就講到雖然「捽甩佢」一幕成為經典，但想跟那位演員道歉，因為真的摑了很多拍。至於林雪就重提頭上條紗巾拍片3年，臭氣沖天，但杜Sir今日才通知︰「你咁笨，可以換嘛！」令全場大笑。而今次重映活動，當中50%利潤會撥捐予《鮮浪潮》。

在電影放映前，一眾演員跟觀眾分享點滴。（葉志明 攝）

大合照時，杜Sir搞笑地擺大心心。（葉志明 攝）

杜Sir還跟林雪來個心心相印。（葉志明 攝）

杜Sir自言好少重溫自己的作品，《PTU》拍畢22年都未有再正式重溫，只覺得當年自己的技術未成熟，當時市道不好，自己用250萬拍完套《鎗火》，美亞想杜Sir都可以用差不多的成本拍套戲。杜Sir︰「當年拎300萬去拍，雖然係有好多不完整同不成熟地方，但而家睇番300萬真係好抵。游乃海更因此拎咗個最佳編劇，都冇劇本，最佳編劇都唔知點嚟，所以套戲即興的感覺好強。」

林雪飾演的沙Sir，頭上的紗巾包足3年，臭氣沖天。（《PTU》劇照）

由於電影拍攝經歷3年時間，演員的身形都有些少出入，其中邵美琪當年試過肥腫，被杜Sir下令停工，個多星期後再歸隊。而林雪更多次提到因為要連場，頭上那個紮頭紗布用足3年，連汗帶雨其臭無比。此時杜Sir出聲︰「你咁笨，連戲都可以整塊新嘛！」林雪即時反擊︰「你話唔得嘅！」引得全場大笑。

另外，林雪講到拍攝當晚，單是跣低一幕便撻了48次，林雪回想是基於起初自己太鍚身，就住撻便做得不好。「真係踩蕉皮撻就收貨，一錫住自己就X！」這下意外爆粗，全場爆笑，事後林雪更正︰「即係……即係就錯，到最後死就死啦就中。」

此時杜Sir出聲︰「你咁笨，連戲都可以整塊新嘛！」林雪即時反擊︰「你話唔得嘅！」全場大笑。（葉志明 攝）

至於任達華華哥，亦有一幕經典，就是在遊戲機中心對付一名古惑仔，不用動刀槍，只是一句「捽甩佢」，要對方夾生將頸上紋身捽走，至今成為《PTU》經典場口。談到這一幕，華哥反而覺得對當時位演員唔住。「首先要向那位最好的演員講聲抱歉，因為打咗好多巴，那種暴力美學，唔使拎支槍、開子彈、用拳頭，一場另類暴力美學幾震撼，拍攝時都唔忍心，所以要跟對方說聲抱歉。」

華哥都好喜歡「捽甩佢」一幕，「唔使拎支槍、開子彈、用拳頭，突然一場另類暴力美學幾震撼。」（葉志明 攝）