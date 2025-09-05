PTU｜杜琪峯積極瘦身抗糖尿　透露Anson Lo新戲已秘密拍足3年

2003年上映的《PTU》，今日（4/9）舉行4K重映禮，並將於9月6日起重新上映。活動上，導演杜琪峯，夥拍演員林雪、任達華、邵美琪及黃浩然出席，各人分享當年拍攝點滴。而今次重映活動，當中50%利潤會撥捐予《鮮浪潮》。

導演杜琪峯，夥拍演員林雪、任達華、邵美琪及黃浩然出席電影《PTU》4K重映活動。（葉志明 攝）

林雪自稱身材Fit，身旁的杜Sir忍不住發炮狙擊。（葉志明 攝）

《PTU》已不經不覺上映了22年，問到主角林雪可有懷緬昔日的瀟灑？林雪︰「我覺得而家Fit啲！」站在身邊的杜Sir就不客氣，「如果林雪而家呢個身形去拍？應該死咗啦！」相較比廿年前大副清減的杜Sir，就表示因為糖尿指數高，故要多做運動不能太肥。隨後更再笑林雪個巨腩︰「你唔好成日用個肚腩頂人得唔得呀？」兩位亦師亦友，舌戰唇槍。

邵美琪重提當日為連戲，被杜Sir要求10日內減肥事件。（葉志明 攝）

去年初，有讀者拍到Anson Lo參與拍攝杜琪峯的新作。（01讀者提供）

問到杜Sir近期創意力暴發，先在香港開拍一部以Anson Lo盧瀚霆做主角的電影，來年又將到北海道與梁朝偉合作拍一部電影，杜Sir坦言近年是四出尋找不同機會。「現今平台好重要，應該要跟不同地區及單位合作，我呢輪會跑多啲，我哋都要生存，仲有好多人要工作，盡量line up幾多就幾多。」至於Anson Lo做主角部電影的進度，杜Sir表示我走埋這幾轉便再開工。記者笑問電影會否如《PTU》般拍足3年？冷不防杜Sir直認不諱︰「拍咗3年啦！十日戲！」

現場亦有記者問到可有機會看到《黑社會3》面世？杜Sir︰「又係呢個？點答呢，呢度香港嚟，講嘢要小心啲……有嘅，但唔知幾時！」